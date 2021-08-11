Бабий Яр-2021: как потомки палачей хотят задним числом прописаться среди жертв

11.08.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

В сентябре этого года исполняется 80 лет с даты массовых убийств советских граждан в киевском Бабьем Яру. В годы Великой Отечественной войны тут было уничтожено в ходе нескольких месяцев казней, по разным оценкам, от 60 до 200 тысяч людей, большую часть из которых составляли советские евреи. Кроме них, жертвами Бабьего Яра стали также цыгане, русские, украинцы и другие жители Киева и прилегающих окрестностей.

На Украине собираются представительно отметить юбилей трагедии. «Украинская власть вместе с благотворительным фондом «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» готовит мощную программу к 80-летию трагедии в Бабьем Яру.

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«6 октября 2021 года на территории Бабьего Яра состоится официальная церемония с участием мировых лидеров, деятелей еврейских организаций, которые выжили во время Холокоста, и украинцев, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации и получили звание Праведников народов мира», – говорится в сообщении Офиса президента Зеленского.

Главный администратор Зеленского Андрей Ермак заверил, что первая очередь строящегося сейчас Мемориального центра Холокоста будет открыта в этом году. Полностью строительство музейно-мемориального комплекса обещают закончить за пару лет. На Банковой считают, что «это является событием мирового масштаба», которое должно продемонстрировать, что «Украина является страной толерантности».

С этого момента протокольно-торжественная часть заканчивается и начинаются не столь торжественные серые будни. Здесь все выглядит несколько иначе. Вместо толерантности – ожесточенная грызня «организованных исторических группировок», предметом которой являются как деньги, так и память.

На кону стоит – ни много ни мало – какая именно интерпретация событий 80-летней давности будет высечена в камне и запечатлена на стендах музейных экспозиций. Ведь, как мы знаем из растасканного на цитаты творения Оруэлла, кто контролирует прошлое — тот контролирует будущее. Правда, цитирующие этот момент часто опускают или забывают не менее важную оконцовку этого афоризма: «Кто контролирует настоящее — тот контролирует прошлое».

А украинское настоящее нынче контролирует нынешний обитатель Банковой со своей свитой. Ни для кого не секрет, что Зеленский – сам еврейского происхождения, а значит, не чужд темы Бабьего Яра. Может, поэтому строительство мемориала именно за последние два года внезапно нашло влиятельных покровителей во власти и, соответственно, ускорилось, выйдя на финишную прямую.

Тут надо сказать, что проект мемориала в Бабьем Яру – история, как говорят, с бородой. Не будем углубляться совсем в далекое прошлое, скажем лишь, что при Порошенко эта история также звучала, хотя и не столь громко. Правда, тогдашний президент был лишен еврейского сантимента, а окружавшие его пропагандисты, как могли, чинили мемориальному проекту всяческие препятствия и ставили палки в колеса.

Дело в том, что существует не один, а целых два проекта мемориала. Первый – тот, который реализуется сейчас – является частной инициативой упомянутого выше одноименного благотворительного фонда и содержит слово «Холокост» в своем названии.

Второй – рожденный порошенковскими пропагандистами националистической окраски проект «украинского» мемориала, продвигаемый Общественным комитетом «Баьий Яр», первую скрипку в котором задает небезызвестный в прошлом «министр памяти», а ныне – нардеп от партии Порошенко Владимир Вятрович, а вместе с ним – лидеры ОУН, представители националистической интеллигенции и примкнувший к ним еврейский активист Йосып Зисельс, критикуемый одноплеменниками за подмахивание бандеровцам на регулярной основе.

Все эти «добрые люди» критикуют реализуемый на частные деньги и поддерживаемый Зеленским и Ермаком проект с той позиции – что это «неправильные деньги». То бишь – российские. Они так и говорят – «деньги путинских олигархов», имея в виду ключевых спонсоров мемориала из российской «Альфа-групп» – Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана.

Мол, пока «наши хлопцы» отражают «путинскую агрессию» на востоке, коварный Кремль запустил в самое сердце Киева наполненного «путинскими деньгами» троянского коня – в виде мемориального проекта в Бабьем Яру. И все ради того, чтобы «сфальсифицировать историческую память украинцев».

Самое интересное, что визги о «кремлевских деньгах» демистифицируются, что называется, в один клик. Декларация о строительстве Мемориала была подписана еще в 2016-м и по финансовой отчетности за 2020-й год проект на 50 процентов профинансирован гражданами Украины. Среди спонсоров – Кличко и Пинчук, а среди активных лоббистов, например, «совесть нации» Славко Вакарчук. Да и потом: хулителям Фридмана почему-то не икались его же деньги, вложенные во львовский джазовый фестиваль. Спокойно ходили на концерты, пили «каву» и не жужжали.

Кроме «сомнительных» спонсоров, ненависть «патриотов» вызывают и художественные кураторы проекта. И первый среди них – художник с действительно скандальной репутацией Хржановский. Самое смешное, что ему достается и в России – только совсем за другое ( в частности, критикуется за историческую недостоверность его артпроект «Дау»). На Хржановского на Украине даже уголовное дело заводили с подачи «патриотов», пытаясь его отодвинуть. И коллективные письма интеллигенции, и атаки СМИ, все отметились.

В чем же причина этих истерик? Она – в принципиально разной сути продвигаемых проектов. Если проект на деньги «Альфа-групп» и прочих еврейских меценатов выдвигает на передний план трагедию еврейского народа, и это действительно – мемориал Холокоста, со всеми вытекающими из данной концепции следствиями – то – назовем его для простоты «проект Вятровича» – изначально строится на том, что Бабий Яр – трагедия «украинская».

Недаром же евреи уже много лет жалуются на ползучую подмену символического пространства, когда в том же Бабьем Яру ставятся памятные кресты полицаям и коллаборационистам из «Буковинского куреня» ОУН, а в качестве «жертв Бабьего Яра» выдвигают на передний план репрессированную немцами коллаборационистскую газету «Украинское слово» во главе с поэтессоой-оуновкой Оленой Телигой.

Получается, что на земле, политой еврейской кровью, ставятся памятники палачам рядом с памятниками их жертвам. И те, и те символически как бы уравниваются. Естественно, для сторонников концепции Холокоста это категорически неприемлемо. Зато для фанатов Вятровича – вполне нормально.

Аналогичную концепцию они продвигают и в отношении другой подобной трагедии – Волынской резни 1943 года, когда десятки тысяч поляков были вырезаны головорезами из ОУН. Преемник Вятровича на посту «министра памяти» Антон Дробович в этом году откликнулся на очередную годовщину Волыни циничными разглагольствованиями о том, что «оба народа должны признать свою вину за жертвы» и «покаяться друг перед другом».

Нетрудно заметить, что вот эта линия на какое то «примирение» прямо восходит к нынешней концепции замены праздника Победы 9 Мая на «день примирения 8 мая». Фактически это плохо скрытая попытка реабилитации нацистских коллаборантов задним числом, путем их контрабандного внесения в «общие списки жертв».

Наконец, еще одно важное отличие. Проектанты мемориала «Бабий Яр» не скрывают того, что в музейной экспозиции будут рассказы выживших, открывающие завесу над активным пособничеством и соучастием местного украинского населения в осуществлении гитлеровских преступлений.

Собственно, соучастие – это та страница из коллективной национальной памяти, которая старательно вымарывается и замалчивается. Вытесняется в сферу коллективного подсознательного. И уже оттуда мертвые продолжают хватать живых, а обанкротившиеся нацистские идеи середины прошлого века продолжают влиять на современность.

“Патриотическое” сообщество, противящееся воплощению текущего проекта, напоминает людей, основной мотив которых заключается в том, чтобы и на похоронах быть главнее покойника.

Суммируя критику, становится понятно, чего националисты боятся в строящемся мемориале больше всего. Боятся они того, что мемориал заставит посетителей выйти из привычного и уютного мифа: что на этой территории жили люди, а потом сюда пришли некие посторонние нелюди и стали убивать людей. Жить в этом мифе было удобно, он казался правильным и праведным.

Они боятся, что мемориал поставит нынешних украинцев перед мыслью о том, что на этой земле жили люди, которые убивали своих соседей. Это ужасно больно и неудобно осознавать. Каждому хочется думать, что он – потомок жертвы, никто не хочет быть потомком палача.

Вот отсюда и рождаются яростные вопли и о том, кто финансирует, и о том, кто руководит и придумывает, и о том, «а что и кому мы должны прощать».

Понятно, что нынешним «вятровичам» весьма некомфортно получить в Киеве известное на весь мир свидетельство того, что те, кому они усиленно седьмой год рисуют нимбы над головами – отнюдь не герои. Ведь мемориал в предлагаемом виде, пожалуй, ключевое отличие, как от националистической, так и от советской версии истории – переворачивает само представление о происходившем в середине сороковых минувшего века в Киеве и на Украине.

Соучастие и коллаборация – это то, что современные глорификаторы нацизма хотели бы максимально скрыть, припудрить и облагообразить. Неудивительно, что намерение поставить факт соучастия в фокус внимания воспринимается ими, как попытка «навязать украинцам комплекс исторической вины за преступления нацизма».

На самом деле, конечно же, тут нет противоречия. И комплекса вины нет. Если он у кого-то есть, то лечится весьма просто – надо всего лишь перестать отождествлять и себя самого, и Украину – с гитлеровцами и с теми, кто присягал им на верность и клялся в вечной дружбе.

После чего все становится с головы обратно на ноги. И преступления нацистов и их пособников становятся преступлениями нацистов и их пособников, а не грехами украинского народа. Если же и дальше упорно натягивать на глобус Украины чучело Бандеры – так чего обижаться, что бандеровские преступления становятся виной всех украинцев.