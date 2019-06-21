Бабин надеется, что Крым станет пустынным и безлюдным

21.06.2019, Киев, Максим Карпенко

В Киеве пугают, что в ближайшие 5 – 7 лет Крым ждет засуха, предприятия остановятся, на севере появятся города-призраки.

Таким прогнозом в эфире телеканала UATV пугает экс-представитель «президента Украины в Крыму» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший чиновник считает, что причиной тому послужит дефицит технической воды на полуострове, необходимой для полива земель и работы предприятий.

«Сейчас Крым входит в сухой период, на ближайшие годы следует ожидать уменьшения количества атмосферных осадков – таков прогноз на ближайшие 5-7 лет. Соответственно, те источники, которыми россияне пытались манипулировать в Крыму, перекидывая водные запасы горного Крыма в равнину путем использования русла Северо-Крымского канала, либо хищнически выкачивая артезианские запасы, они сейчас не будут возобновляться», – утверждает Бабин.

Он полагает, что в ближайшем будущем воды в Крыму не будет вообще, что приведет к деградации сельского хозяйства в центральных и северных района полуострова, включая сады, виноградники и зернового хозяйства.

«Естественно, о рисоводстве, разводе рыбы следует забыть от слова вообще. Также предприятия химии северного Крыма и ряд других предприятий, завязанных на большое количество технической воды, просто прекратят свою деятельность. Это вызовет определенные социальные подвижки, миграцию населения из степной части. Скорее всего, через несколько лет там появятся города-призраки. Население будет сокращаться, люди будут переезжать», – заявил Бабин.

Напомним, что Украина перекрыла подачу воды на полуостров по Северо- Крымскому каналу.

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