Бабин объяснил, почему Украина не хочет возвращать Крым

24.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Руководству Украины при президенте Петре Порошенко было наплевать на Крым.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший глава фейкового «представительства президента Украины в АР Крым» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экс-чиновника, за время его работы в должности «представителя» он всего пару раз встречался с президентом на протокольных мероприятиях, а из Киева ни разу не поступало каких-либо предложений.

«Я сначала, в первые полгода, мы с моим заместителем в определенной степени нашли способ взаимодействия, мы пытались просто привести к минимальному порядку сам орган, чтобы он заработал, а потом, когда нам это, я считаю, удалось, оказалось, что в Киеве это вообще никому не интересно. Можно сразу говорить, что за все время работы представителем у меня не было ни одного конструктивного разговора с господином президентом.

Я его видел несколько раз на мероприятиях, пару раз удостаивался чести пожать руку за полтора года. Ни одного общения по вопросам Крыма или хотя бы «как у тебя там дела?» не было… За все время, в которое я был представителем, ни одной инициативы по Крыму «сверху» ко мне не спустили. То есть в администрации президента Украины никаких решений, предложений «сверху» не было», – заявил Бабин.

Экс-«представитель» президента также посчитал, что украинским чиновникам не выгодно «возвращать» Крым, потому что иметь бизнес в «серой зоне» на полуострове гораздо выгоднее, чем иметь Крым в составе Украины.

«Нынешняя ситуация выгодна многим из представителей власти. Потому что это же бизнес. Бизнес на торговле с агрессором, бизнес в Крыму, как фактически в большом офшоре, где вы имеете предприятия и не платите украинских налогов. Это очень удобно. Более того, что значительная часть наших должностных лиц искренне не хотят ничего делать по отношению к Крыму, они имеют выгоду еще и тут.

А почему не хотят? По очень простой причине – тут нет коррупционной составляющей. Вот «мы будем деоккупировать Крым», а что они с этого будут иметь? На чем откаты, на чем распилы? А попробуйте нашего чиновника заставить делать что-то без личного вознаграждения. Это же нереально», – сказал Бабин.