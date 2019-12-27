Бабин планирует за 30 лет вырастить полный Крым антирусских активистов

27.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украине необходимо всерьёз заняться крымскими татарами – единственной этнической группой в Крыму, которая показывает естественный прирост.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший «представитель президента Украины в АР Крым», юрист-международник Борис Бабин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы должны планировать развитие Крыма, что должно быть сделано заранее, то, что мы делали с Крымом – это не развитие, мы должны думать ситуацию Севастополя и демилитаризацию Крыма. Она лишает Севастополь функции мощной военно-морской базы. Кстати, большой ошибкой Кучмы было то, что мы в Севастополе своих моряков посадили рядом с русскими – мы видим, чем это завершилось: когда началась война, вместо выстрелов они пели песни», – заявил Бабин.

Кроме того, по его мнению, заранее надо планировать и демографическую ситуацию на полуострове.

«В прогнозах есть осторожный оптимизм, учитывая то, что население Крыма существенно сокращается, естественным путём, потому что пенсионеры вымирают. Вал приезжих есть, но он не такой страшный. Есть такая штука, как канализация, её никто в Крыму не расширял. Когда ты говоришь, что приехало полмиллиона лиц, уважаемые, полмиллиона русских не смогут там справить свои естественные нужды! Мы бы это заметили.

Речь идёт о 100-200 тысячах действительно оккупационных структур или, как говорят, свободных художников, которые туда переместились. Плюс отдельная ситуация – это призывники. Если их считать, там будет миллион, но они проводят ротации. Поэтому даже этот внешний прирост даёт минусовое сальдо демографии», – говорит юрист.

По его словам, единственная этническая группа, которая даёт положительное сальдо – это крымские татары.

«Поэтому наше единственное задание сделать так, чтобы русские боялись их трогать. Если мы будем так делать, через 30 лет большинство населения Крыма будет очень активным и очень антирусским», – добавил Бабин.