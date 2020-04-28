Бабин: Украинских холопов оставят подыхать дома

28.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Кабинет министров Украины ввел негласный запрет на выезд украинских гастарбайтеров за границу.

Об этом пишет так называемый «экс-представитель президента Украины в АР Крым», юрист-международник Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бабин ссылается на информацию эстонского издания ERR, которое сообщило о попытке местных и финских работодателей организовать групповой выезд украинцев на работы в эти страны.

«Об этом узнаем не из видосиков, не из отчетов Ермака/Шмыгаля, а от Эстонии и Финляндии, фермеры которых хотели организовать организован вывоз рабочих.

И которым отказало в его организации правительство Украины после первого чартера. Потому что холопы должны подыхать дома или работать на заводах общеизвестного куратора Шмыгаля (Бабин имеет в виду олигарха Рината Ахметова. – авт.) по семь тысяч гривен.

Последний раз такое открытое отношение к рабочим как к крепостным я помню в 2012 году, когда на аппаратном совещании СНБОУ под председательством тогдашнего Секретаря СНБО Богатыревой обсуждался вопрос моряков. Тогда госпожа Раиса прямо говорила – зачем вообще их выпускают из страны, некому работать на предприятиях по три тысячи гривен. На предприятиях единого вождя как Раисы, так и Шмыгаля. Но тогда эти идеи остались на уровне разговоров. А вот теперь возникает огромный вопрос. Потому финские фермеры погорюют и еще кого-то найдут», – пишет Бабин.

Подобная ситуация, по его словам, касается и украинских моряков, которые не могут выехать заграницу, чтобы заступить в составе команд на корабли.

«Украинский морской бизнес, его сознательная часть, бьется по возможности организации вывоза ста тысяч моряков чартерами для смены экипажей. И соответственно их замены в портах десятков стран мира. А теперь оказывается можно выдохнуть и не драться. Потому, что запрещен вывоз рабочих. Пусть старпомы с окладом в пятнадцать тысяч условных единиц за пять тысяч гривен занимаются общественными работами. Или идут на предприятия господина А. за копейки. Если эстонская пресса не врет, такого плевка в трудовые права сотен тысяч человек от власти Украины не помню уже лет десять», – отмечает экс-чиновник.