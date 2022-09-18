Бабки на скамейке — Комаровский у Шихман

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Новости Украины

Доктор Комаровский прославился когда-то хамством и игрой в адекватника. Ирина Шихман тем, что пытала актера-серба Милоша Биковича, вспоминающего голодное детство под бомбежками, искренним вопросом «Почему НАТО плохо?». И тут они, наконец, сошлись. В интервью. Комаровский и Шихман. НАТО же не плохо…

Комаровский долго давал дельные советы по лечению детей, но почему-то с выражением лица базарного торговца, которого просили отвесить 132 грамма колбасы. А в 2014 году оказался среди мерзавцев, что слали обращения жителям России – «у нас никто не притесняет русский язык». И вот, ожидаемо, после 24 февраля засел на Ютубе с задником, на который уже некуда воткнуть очередной украинский флажок.

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Ну а на интервью вел себя по старинке — гений над ситуацией. «Вселенско» известный детский врач пытался представить Россию «тупой совдэповской бабкой на скамейке», пристающей к «лагидным» соседям украинцам. Если бы это были рыдающие Лобода, Тодоренко, Ефросинина, было бы даже органично. Но вышло хуже — формат программы «Взгляд-89» и истеричка Комаровский. Мне даже обидно стало. Потому что его советы про аспирин из двухтысячных я всегда помнил. С другой стороны, я их и с рождения знал. Но тут вдруг окончательно понял — доктор глуп. И сам является «бабкой на скамейке», которую пытался высмеять.

«Русскоязычность способствует имперскости». «Что вы сделали, твари?». «Падлы!». «Русские бабы, сломайте своему мужику ногу, чтобы он не ходил в армию». «Ваш вождь сошел с ума». «Нам довелось жить по соседству с бешеной собакой». «Чего она вас трогает — наша украинизация?».

Аргументы же, епт! Произнесенные Комаровским на русском, «потому что русский не язык Путина».

Но он и «фарионам всяким» показал, кто в доме хозяин. Например, сравнил себя с русским гением Вересаевым! Раз пять повторил «мой родной язык русский», хуже того, сказал что «Киев на сто процентов русскоязычный». И, одновременно, по законам истерички, заявил, что «недовольных украинизацей — два идиота на всю Украину», но при этом «на Украине считанные города, где сайты горсовета на русском».

Всячески обходил тему «будут ли у вас проблемы с патриотами?», и настаивал на «нацистов нет» (иногда ЦИПсОшники все-таки не дорабатывают с лидерами общественного мнения), но оговаривался, оговаривался и оговаривался. По Фрейду!..

Лично я считаю, что цимес интервью вот в этом высказывании Комаровского:

«Почему вы убиваете людей? Потому что там, в домах, засели нацики? То есть вы не можете убить нациков, не погубив при этом миллионы гражданских? Ну так свалите! Идите тренируйтесь на обезьянах, на собаках, на ком-нибудь еще!..».

Ну, согласитесь, высказывание — прямо как для какого-нибудь европейского саммита, там же и контингент подходящий, для которого обезьяны — гораздо привычнее и ценнее каких-то «миллионов гражданских» украинцев.

Но главное, что Комаровский признал, что нацики есть и что сидят они в жилых домах, и что прикрываются гражданскими.

И вот теперь, когда после сказанного, у него действительно начнутся проблемы с патриотами, которые тридцать лет кричали «бей жидву и москалей!», но Комаровский почему-то не слышал, не верьте ему, когда он внезапно прозреет и закричит «Я Штирлиц!».

Ну а про Шихман лишь повторюсь — пересмотрите интервью с Биковичем, чтобы понять кто она. И правда прискорбно, когда общественное мнение формируют бабки на скамейке.