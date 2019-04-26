Бабло победило белорусскую оппозицию

26.04.2019, Москва, Елена Острякова

Традиционная акция белорусской оппозиции «Чернобыльский шлях», которая проводилась в течение 30 лет, отменена организаторами. Они не смогли договориться с Минским горисплкомом, чтобы не оплачивать услуги милиции по охране мероприятия.

Работа правоохранителей была оценена в 5737 белорусских руб или 176 тыс. российских. Таким было условия согласования акции. Организаторы «Шляха» заявили, что не будут платить принципиально, однако многие уверены, что денег у них и нет, как и широкой поддержки.

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«Итак, “Чернобыльский шлях” – Rest in Peace. Я все понимаю, формат потихоньку изживал себя, но вроде столько структур, экологических организаций и НГО развелось повсюду, а пары тысяч рублей на оплату услуг МВД найти не смогли (вместе с оргкомитетом оппозиции)», – написал в «Фейсбуке» оппозиционный журналист Эдуард Пальчис.

Он полагает, что судьба «Чернобыльского шляха» ожидает и другие акции белорусской оппозиции.

В последнее время, власти Белоруссии перестали применять к оппозиционерам аресты, а стала их цивилизованно штрафовать. Так, фрилансеры, сотрудничающие с телеканалом «Белсат», оштрафованы на 82 тысячи долларов. А брестский блогер Сергей Петрухин, выступавший против строительства в городе аккумуляторного завода, оштрафован почти на 17 тыс белорусских рублей.

Оппозиционеры с горечью констатируют, что экономические методы оказались более действенными, чем репрессивная, и активность падает.