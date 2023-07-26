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Украинцам нужно напоминать, что Россия для них якобы является палачом, для этого нужен и музей так называемого голодомора, и другие антироссийские вещи вроде открытия архивов НКВД.

Об этом в интервью антироссийской украинской пропагандистке Каролине Ашион заявила депутат Верховной рады, националистка София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Федына предложила снести памятник «Родине-матери» в Киеве, чтобы не тратить деньги на замену герба с советского на тризуб.

«Сейчас эта боль, которая сидит в нас всех, нам нужно ее активировать, чтобы бить врага. А активировать мы сможем и публичной дискуссией, и музеем, и прочтением свидетельств, и всеми этими историями. А кому выгодно, чтобы мы замолчали, кому выгодно, чтобы мы про голодомор не слышали? Тем самым предателям, которым нужно, чтобы украинцы тихонько опустили лапки и, завернувшись в простыню, шли на кладбище сдаваться. А нам нужно в себе эту боль трансформировать в нацию воинов, которыми мы являемся. А тризуб на бабе… я считаю, что это большая гадость, и эту бабу как символ советской империи также нужно снести. И 20 миллионов можно на дроны», – заявила Федына.