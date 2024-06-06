Бабурин: Сербия должна ждать Россию, как дождался Крым

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Жителям Сербии нужно ориентироваться на вхождение в Союзное государство с Россией, несмотря на то, что практически вся территория бывшей Югославии уже оккупирована НАТО. Такое мнение на «Соловьёвских чтениях» высказал бывший вице-спикер парламента России Сергей Бабурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бабурин рассказал, как недавно выступал с лекцией на юридическом факультете Белградского университета, и закончил своё выступление призывом не слушать тех, кто говорит, что сербам некуда идти, вокруг них одно НАТО, один Евросоюз.

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«Говорю: вам есть куда идти! Вы должны участвовать в создании единого союзного государства с Россией. И это вызвало бурную реакцию аудитории, рассчитанной на тысячу человек», – сказал политик.

По его мнению, нужно, чтобы «Крым не просто вошёл в состав России, а чтобы он помог России избавиться от всех заразных бацилл либерализма, которые 30 лет к нам внедрялись».

«Я хотел бы подчеркнуть, что геополитическая роль Севастополя и Крыма всегда была, есть и ныне даже возрастает. Ведь это священная земля для любого русского человека независимо от его этнических корней», – сказал Бабурин.

Он выразил сожаление, что военные и политики, отстаивавшие во времена Бориса Ельцина российскую принадлежность полуострова, не отмечены на государственном уровне.

«Придёт время, когда всем героям «третей обороны» Севастополя и защиты Черноморского флота, а, прежде всего, я имею в виду, конечно же, командующего и военный совет, они взяли на себя историческую ответственность объявить Черноморский флот российским… На уровне Российского государства должной оценки нет. Будем добиваться, чтобы это должная оценка была», – заверил Бабурин.