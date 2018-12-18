18.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Скандал, Украина
Просмотров:

«Бабушка, что здесь делают каратели?» – АТОшника обидели в киевском метро

Что говорить о неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, если даже в столице Украины дети считают украинских военных карателями.

Об этом во время конференции «Реинтеграция Донбасса. Итоги 2018» в Киеве заявил представитель Объединенного оперативного штаба ВСУ Руслан Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Основные усилия [должны быть направлены] на информирование населения как с временно оккупированных, так и с нашей стороны. Со своего примера скажу – совсем недавно я в военной форме зашёл в метрополитен, и была такая картина, когда маленькая девочка ехала с бабушкой и говорит: «Бабушка, а что здесь делают украинские каратели?». В Киеве», – пожаловался военный.

«То есть, манипулирование сознанием людей, и в таком маленьком возрасте уже человек воспринимает военных как «карателей». Поэтому информирование людей – это очень важная работа, чтоб они знали, что происходит», – добавил Харченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть