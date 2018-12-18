«Бабушка, что здесь делают каратели?» – АТОшника обидели в киевском метро

18.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Что говорить о неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, если даже в столице Украины дети считают украинских военных карателями.

Об этом во время конференции «Реинтеграция Донбасса. Итоги 2018» в Киеве заявил представитель Объединенного оперативного штаба ВСУ Руслан Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основные усилия [должны быть направлены] на информирование населения как с временно оккупированных, так и с нашей стороны. Со своего примера скажу – совсем недавно я в военной форме зашёл в метрополитен, и была такая картина, когда маленькая девочка ехала с бабушкой и говорит: «Бабушка, а что здесь делают украинские каратели?». В Киеве», – пожаловался военный.

«То есть, манипулирование сознанием людей, и в таком маленьком возрасте уже человек воспринимает военных как «карателей». Поэтому информирование людей – это очень важная работа, чтоб они знали, что происходит», – добавил Харченко.