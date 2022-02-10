Бабушка с топориком: петербуржцы устали надеяться на коммунальщиков и чистят дворы сами

10.02.2022  17:23 (Мск), Санкт-Петербург
Матвей Кораблев.  
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Дзен, ЖКХ, Местная власть, Россия, Санкт-Петербург


Жители Петербурга массово выходят на уборку льда и снега с подручными средствами, устав ждать, когда коммунальные службы под руководством профильных комитетов Смольного выполнят свою работу.

В ТГ-каналах появилась информация, что пожилая петербурженка вышла на уборку улицы от наледи с топориком. Очевидно, что справиться с толстым слоем наледи – чересчур сложная задача для пожилой женщины и ее инструмента. В Сети призывают коммунальные службы обратить внимание на качество своей работы, вынуждающее горожан брать на себя чужие обязанности.

Жители Петербурга массово выходят на уборку льда и снега с подручными средствами, устав ждать,...

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Случай не является единичным. В январе на Гатчинской улице пожилая женщина скалывала наледь у входа в парадную ломиком. Как сообщают в Сети, пенсионерка решила обезопасить себя и окружающих после падения на льду.


В начале января свыше десяти энтузиастов вышли на уборку снега в ЖК «Новая Охта». Позже на территории жилого комплекса заметили человека в инвалидном кресле, который расчищал себе проезд.

С начала зимы коммунальные службы Петербурга не успевают очистить город от снега и льда в связи с дефицитом рабочих и снегоуборочной техники. В городе регулярно называют новые сроки наведения порядка, которые оказываются сорваны. После массовой критики общественности губернатор Петербурга Александр Беглов принялся лично инспектировать районы города, побывав в Пушкинском, Выборгском, Курортном и Центральном районах. Однако горожане, очевидно, уже не верят, что градоначальник сможет навести порядок.

Невозможность обеспечить чистоту в городе крайне негативно отражается на губернаторском рейтинге, который, согласно последним исследованиям, упал до 16%. В качестве причины падения доверия горожан эксперты называют не только некачественную очистку города от снега, но и проваленную «мусорную» реформу.

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