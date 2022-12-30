Бабушке Вениамина впервые ахеджакнулись её русофобские выходки

30.12.2022  22:35 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Культура, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, экстремизм


Спектакль «Мой внук Вениамин» по пьесе писательницы-русофобки Людмилы Улицкой, в котором главную роль исполняет скандальная актриса Лия Ахеджакова, отменен. Билеты возвращают зрителям.

По официальной версии это связано с проблемами, которые возникли у дворца культуры «Выборгский» с «Ленэнерго», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спектакль «Мой внук Вениамин» по пьесе писательницы-русофобки Людмилы Улицкой, в котором главную роль исполняет...

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Однако патриотическая общественность уверена, что отмена спектакля – результат массового возмущения словами Ахеджаковой о том, что она стыдится соотечественников и противопоставляет россиян украинцам. Актриса выразила желание уехать на Украину «после ее победы».

«Качественно новое и настоящее гражданское общество появилось в России в ходе СВО. Это и сплочение тыла вокруг поддержки фронта, и гуманитарные сборы, и самоорганизация для исправления перекосов при частичной мобилизации. Победа куётся и на передовой, и на гуманитарном и информационном фронте. Так победим!», – написал в своем ТГ-канале депутат Мосгодумы Кирилл Щитов.

Журналистка Марина Ахмедова напомнила, что Ахеджакова посылала деньги на ВСУ.

«Можно поинтересоваться у Министерства Культуры, у властей города – «А гонорары ей выписываются с учётом того, что она жертвует на поддержку ВСУ? Надбавку закладываете сразу на ВСУ, убивающих наших людей? Или она потом разберётся сама – сколько ей, сколько ВСУ?», – написала она.

До отмены спектакля «Мой внук Вениамин» в Санкт-Петербурге он с большим успехом прошел в Нижнем Новгороде, хотя там тоже были протесты.

В минувшем году Ахеджакова оказалась в центре скандала вокруг спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник». В нем присутствует сцена с поцелуем двух мужчин, оскорбления фронтовиков и нецензурная лексика, в том числе в монологе бабушки Нурии, роль которой исполнила Ахеджакова. Автора пьесы Рината Ташимова актриса недавно назвала своим автором «с такими смыслами, которых я давно ждала».

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