«Бабы новых не нарожают»: в зоне СВО обкатывают боевых роботов

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На Украине, среди прочего, идет отработка нового формата военных действий, в которых существенная роль отведена роботам. В будущем именно оснащение робототехникой будет залогом победы, поскольку «пушечное мясо» уже не восстанавливается прежними темпами.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фундаментальный фактор современной войны состоит в том, что ценность жизни радикально выросла. Это связано с демографией – одно дело, когда в семье восемь детей, другое дело, когда один-два. Даже при довольно значительных людских ресурсах всё равно каждая смерть – это трагедия. И если вот эта жестокая фраза, которую приписывали разным советским полководцам «бабы новых нарожают» была связана с тем, что людей умели делать гораздо больше и быстрее, чем технику, то сейчас обратная ситуация: железяки клепают конвейером много и дёшево. А вот людей в таком количестве делать, если угодно, разучились», – подчеркнул он.

По словам эксперта, каким бы ни было техническое превосходство одной армии над другой, если она несёт потери, даже если это потери существенно меньшие, чем потери противника, порог терпимости любого общества, особенно современного, довольно низкий.

«С этим связано и бегство американцев из Ирака, из Афганистана, да и из Вьетнама. Они же не столько потерпели военное поражение, сколько оказались внутриполитически не способны выдержать это давление постоянного потока гробов. Тоже самое касается СССР в Афганистане. И в этой ситуации развитие технологий неизбежно идет к тому, что на всех позициях людей заменяют роботы. Сейчас вот, самая модная тема – беспилотники. Беспилотники летающие, беспилотники ездящие, беспилотники плавающие, беспилотники роющие», – указал политолог.

Военные эксперты придерживаются такой же точки зрения на развитие технологий – расширение зон применения беспилотных аппаратов с дистанционным управлением.

«Везде, где можно будет человека заменить машиной, военная технология найдёт способ это сделать, просто для того, чтобы снизить потери. И армия самого ближайшего будущего – это армия, где людей именно на уязвимых участках, на участках, где есть риск гибели и риск поражения, будут заменять машины. И как раз в столкновении такой армии с армией прошлого, в общем-то, не только будет речь идти даже о потерях территории или о потерях техники – обменный курс потерь людей будет отличаться в разы, и именно это будет приводить к поражениям тех армий, которые не успели или не смогли развить в достаточной степени беспилотные технологии, роботов, искусственный интеллект и всё остальное, что призвано заменить человека машиной на уязвимом участке», – заключил Чадаев.