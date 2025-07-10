«Бац, бац, бац!» – Ходжес обещает России «ужасные вещи»

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У США сейчас нет четкого плана действий в отношении России, но они могли бы нанести ей очень мощный удар.

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью ютуб-каналу «Авеню независимости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он мог бы добиться этого очень быстро, ясно дав понять русским, которые явно являются агрессорами, что если они не уйдут, мы сделаем с Россией ужасные вещи. Это ударит по ее экономике и положению в мире. Бац, бац, бац! Это было бы очень ясно, и у США есть рычаги воздействия на Россию в плане экономической мощи», – вещал Ходжес.

Он считает, что США должны «побудить союзников, которые зависят от украинского зерна, энергии и редкоземельных металлов».