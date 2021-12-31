Back in USSR, Или с Новым годом!

Традиционно новогоднее поздравление читателям «ПолитНавигатора» готовят наши авторы из Одессы – русского города, оторванного от Родины.

Редакция присоединяется к наилучшим пожеланиям, журналисты продолжат отслеживать важнейшие события и в выходные дни.

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…Гребенщиков меняет в песнях слова просто так или в зависимости от конъюнктуры (выберите нужный вариант). Когда-то пел «Антикварным костром догорает эпоха», но потом стал петь «Погребальным костром догорает эпоха». А ныне первое слово в этой же строчке и вовсе заменено на «партизанским». Это как я, для себя, еще в школе меняла «поезд в огне» на «боинг в окне», и все сразу становилось на свои места.

Чем-то похожее на стадии осознания катастрофы: отрицание, торг, принятие. Но по-гребенщиковски выходит ближе, если говорить о сегодняшней ситуации.

Три десятилетия мы слышим, что отобранная у нас общая Родина, СССР — таки антиквариат. Можешь купить на специальном сайте советскую люстру или пройти глупый тест «Угадай героев советских комедий». И только проснуться в этой стране, дома, не можешь.

Лучшие из представителей «антикварной» эпохи вымерли и были погребены, забрав с собою в могилу, казалось, даже не материальное чувство локтя.

Однако же мы с вами еще дышим, значит, костер в сердцах все-таки партизанский, правда? В моем случае, так точно!

Итак, мы, партизаны, додышали еще один год.

Специально для тех, кто в силу умственных погрешностей так и не понял, в какую пору живем, был даже снят сериал «Игра в кальмара». Эмоционирующая часть скорбела по ушедшим от ковида, думающая пребывала в думах «Куда мы катимся?» и осознавала, что относительно мирный переход из 21-го в 22-й год — не очень-то и наша заслуга.

Уходящий год запомнился противостоянием Украины против России (сэнькью, кэп!). Не наоборот. Когда Путин, вещающий на широкую аудиторию, поэтому вынужденный произносить прописные истины, высказался о братских народах, Украина эти самые истины опровергла — Земля плоская, поэтому закладка противотанковых ежей на побережьях для отражения агрессии врага началась еще до того, как растаял лед. И, естественно, до постулата президента РФ об историческом единстве. И окончилась глобальной мобилизацией, сбором мусора со всего мира с целью его трансмутации в военную мощь, а также воинский учет для женщин. Даже беременных.

Понятно, что на таком фоне стенания российских либералов о «тотальном контроле» и «концлагере» воспринимались, мягко говоря, скептически — ай-ай-ай, привить захотели! Хотелось предложить — а давайте на Украину, хоть привитыми, хоть непривитыми. А дальше… По факту одного своего пребывания на Украине вы по гроб жизни не расплатитесь за газ и вмиг потеряете все за одно слово на русском (революционирующих из кустов и окон на глазах у детей белорусов это тоже касается).

Иногда мне кажется, что Украина вообще придумана исключительно для того, чтобы показать возмущающимся гражданам России, как бывает. Для этого даже не надо ставить в угол и мазать соску горчицей — смотри себе (не обязательно Соловьева) и делай выводы.

Однако о позитиве — все-таки новый год. У меня с позитивом плохо в силу вынужденного украинского гражданства и географии проживания. Но я его таки усмотрела. И это внесенный в Госдуму законопроект о признании распада СССР главной геополитической катастрофой XX века. Это дает надежду на то, что и до собирания распавшихся земель дело дойдет. Поднимем же бокалы за это! С новым годом, читатели! Оставайтесь с ПолитНавигатором, оставайтесь с нами!

You don’t know how lucky you are, boy.

Back in the USSR.

Ура, товарищи!