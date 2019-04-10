Бацька не прочь отхватить смачный кусок от разложившейся Нэньки

10.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Балаган, в который превратилась украинская избирательная кампания, с возможным последующим хаосом в стране, наводит соседей на мысли о разделе территории Украины.

О том, чтобы прихватить часть территории Незалежной, наряду с Россией, Польшей, Румынией и Венгрией, задумался и белорусский «Бацька» Александр Лукашенко.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Григорий Трофимчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны обратить внимание на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он сказал так: «Ну если избиратели не хотят голосовать, то пусть и не голосуют». И, видимо, не зря поэтому уже буквально в последние дни, часы выпала информация о том, что Беларусь, я вам сейчас не могу документ привести, будем считать это слухом пока, но это достаточно характерный, показательный слух: Беларусь якобы хочет присоединить к себе Украину или значительную часть Украины после того, как вот этот хаос разовьётся окончательно», – поведал политолог.