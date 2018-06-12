Политнавигатор - Новости России и Украины
12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Донбасс, Киев, Общество, Украина

Бацька прислал в Киев холодильники и мебель для Донбасса


Беларусь отправила гуманитарную помощь Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил замминистра по делам так называемых “оккупированных территорий” Георгий Тука, сообщает Правительственный портал.

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«С моей точки зрения существенным отличием является то, что там будет мебель именно для детей и для школ. Я обещаю, что вся логистика пройдет на высшем уровне. Надеюсь, что все пройдет без задержек. На Донетчине груз должен быть разгружен на склад Красного Креста, а на Луганщине — уже непосредственно в школы», — рассказал Тука.

«Было принято решение об отправке конвоя гуманитарной помощи Беларуси Украине. В состав гуманитарного груза вошли холодильники, продукты питания и мебель. Из Харькова груз последует в Краматорск и Северодонецк. Мы более 60 раз доставляли гуманитарный груз Украине», — рассказал полномочный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол.

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