12.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

520 просмотров

Бацька прислал в Киев холодильники и мебель для Донбасса

Беларусь отправила гуманитарную помощь Украине, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил замминистра по делам так называемых “оккупированных территорий” Георгий Тука, сообщает Правительственный портал.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«С моей точки зрения существенным отличием является то, что там будет мебель именно для детей и для школ. Я обещаю, что вся логистика пройдет на высшем уровне. Надеюсь, что все пройдет без задержек. На Донетчине груз должен быть разгружен на склад Красного Креста, а на Луганщине — уже непосредственно в школы», — рассказал Тука.

«Было принято решение об отправке конвоя гуманитарной помощи Беларуси Украине. В состав гуманитарного груза вошли холодильники, продукты питания и мебель. Из Харькова груз последует в Краматорск и Северодонецк. Мы более 60 раз доставляли гуманитарный груз Украине», — рассказал полномочный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол.