Бацька спешит максимально ободрать Москву за «отравленную» нефть

23.05.2019, Москва, Елена Острякова

Александр Лукашенко сообщил сегодня, что Белоруссия ведет переговоры о поставках казахской нефти как альтернативы российской. Это заявление видимо должно по мысли белорусского президента, усилить позиции Минска на переговорах о компенсации за «отравленную» нефть, которая в апреле поступала по нефтепроводу «Дружба».

Переговоры премьер-министров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса пройдут в пятницу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Изначально белорусская сторона была настроена выторговать максимальные компенсации за инцидент с нефтью. Тем более, что российские коллеги не отрицали: загрязнение нефтепровода случилось в Самарской области в результате действий мошенников, пытавшихся украсть нефти на миллион долларов.

В белорусских СМИ сумма ущерба, которую должна возместить Россия, оценивалась в 450 млн долларов.

Однако в Москве на эти претензии ответили неожиданно, припомним историю 2010-2012 года, когда Белоруссия занималась реэкспортом нефтепродуктов под видом растворителей и разбавителей. За три года импорт российских нефтепродуктов в страну вырос почти в 10 раз . Потери от «белорусской схемы» эксперты оценили в 2 млрд дол. И этот ущерб России до сих пор не возмещен.

Таким образом переговоры обещают быть нелегкими. Видимо поэтому Лукашенко решил их предварить ярким заявлением по переходу на казахскую нефть. Однако такой переход не сможет состояться без согласия России, поскольку нефть пойдет в Белоруссию из Казахстана по ее территории.