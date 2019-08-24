Бацька в смятении: ссоры с Россией вылились в рост криминала и застой в экономике

24.08.2019, Минск, Артем Агафонов

Пожалуй, самым заметным событием во внутриполитической жизни Белоруссии на этой неделе было большое совещание президента Лукашенко с силовиками, на котором глава государства долго метал громы и молнии в адрес руководителей силовых структур. Говорил о перегибах в применении силы, фальсификации доказательств, прочих злоупотреблениях служебными полномочиями, «к сожалению, имеющих место в правоохранительной системе». Говорил и о доверии к силовикам и к власти, которые страдают от подобных нарушений.

Говорил много и по делу. Никто не спорит, что силовиков нужно держать в узде и в тонусе, тем более, что на носу выборы, а поводов для президентского гнева в последнее время было достаточно – тут и загадочное самоубийство гаишника в Могилеве с последовавшими облавами на цыган и вынесенный на днях оправдательный приговор по делу главного инженера стратегического Минского завода колесных тягачей Андрея Головача, проведшего в СИЗО 4 года и куча других проблем, явно не наводящих избирателей на благостные мысли.

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Несмотря на весь общественный резонанс, приведенные факты, тем не менее, остаются отдельными случаями, и делать на их основании далеко идущие выводы об общей ситуации в стране – дело неблагодарное. Другое дело – статистика. Однако и ее цифры, озвученные на совещании, также оказались крайне неприятными.

Главная из них – 8,3 процента. Именно на столько вырос общий уровень преступности в республике за 7 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом года прошлого. Цифра немаленькая и наводящая на тяжелые мысли сама по себе. Но для Белоруссии она неприятна вдвойне. Дело в том, что предметом законной гордости республики является то, что она является одной из самых безопасных с точки зрения криминалитета стран постсоветского пространства.

При этом криминальная статистика со времен «лихих 90-х» неуклонно падает. Так, количество убийств за последние 2 десятилетия сократилось в почти 5 раз – с 1228 в 1998 году до 275 в 2018. Разве что в 2015 году, на волне антинаркотической и антикоррупционной кампаний был зарегистрирован небольшой рост, с лихвой скомпенсированный уже в следующем, 2016 году.

Однако статистика 2019 года – случай более тревожный. Несмотря на новый виток борьбы с коррупцией и вереницу громких коррупционных дел, в общем объеме криминальной статистики число таких дел сравнительно мало, чтобы оказывать на нее настолько серьезное влияние. Что касается борьбы с наркоманией – то она идет успешно и показатели снижаются каждый год. С развитием технологий растет количество киберпреступлений, но и они погоды не делают.

Что же послужило причиной всплеска преступности в Белоруссии? Как и везде, львиная доля всех преступлений в РБ приходится на мелкий криминал. Именно по категории менее тяжких преступлений и зафиксирован максимальный рост – более, чем на 10 процентов. В основном это – кражи, мошенничество, хулиганство, тот массив уголовщины, который обычно называется общим словом «бытовуха».

Рост числа таких преступлений – это, прежде всего, социальный показатель. Памятный нам криминальный бум «лихих 90-х» был следствием глубокого социального кризиса, когда огромное количество людей не могли приспособиться к изменившимся условиям, найти себе достойный и законный источник средств к существованию, оказывались на обочине общества. Конечно, ситуация в современной Белоруссии далека от того, что происходило тогда, но наметившийся разворот тренда говорит о том, что ситуация далеко не безоблачна.

О том, что криминальная статистика – лишь один из индикаторов наметившихся проблем, говорят и другие данные. Белорусская статистика по безработице традиционно радужная и выглядит фантастично. На 1 июля в стране с населением под 10 миллионов насчитывалось лишь 12,4 тысячи безработных. Но эта цифра отражает лишь число официально стоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите. То есть тех, кто готов регулярно проходить через бюрократические процедуры да еще и отрабатывать положенные трудодни на неквалифицированных работах, получая от государства пособие в размере от 25 до 50 рублей (800-1600 рублей РФ).

Остальные просто предпочитают искать работу самостоятельно, не надеясь на государство и не фигурируя в его статистике. Гораздо более интересен баланс между числом принятых на работу и уволенных. А он – в приличном минусе аж с октября прошлого года. Причем в апреле-мае разница в относительном выражении превышала 22 процента, а в абсолютном – за каждый из этих месяцев была больше, чем общее количество зарегистрированных безработных по стране. Неудивительно, что некоторые из тех, кто потерял работу и не смог найти новую, пошли на преступление.

Не радует и другая статистика – ВВП, хоть и не падает, но стагнирует, сократив рост до 1 процента. Внешняя торговля падает. Особенно впечатляют данные по экспорту в столь милый сердцу белорусских националистов и либералов Евросоюз, который на фоне проблем с «грязной» нефтью упал почти на 20 процентов, продемонстрировав реальную востребованность в Европе Белоруссии вообще и Белоруссии без российской нефти – в частности.

Пока о кризисе в Белоруссии говорить рано. В том числе о социальном. Белорусская экономика еще обладает достаточным запасом прочности, а Лукашенко сохраняет контроль за ситуацией. Но тревожные сигналы уже отчетливо просматриваются в статистике, и решение наметившихся проблем во многом зависит от разрешения накопившихся противоречий в отношениях с Россией.