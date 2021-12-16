Бадрак рассказал, как «Укроборонпром» довел до ручки ГП «Антонов»

16.12.2021  11:37 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Авиастроение, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Экономика
Новости Украины

Украинская оборонная промышленность не отвечает современным требованиям, что показали события 2014 года.

Об этом киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, исполнительный директор Лиги оборонных предприятий Украины Валентин Бадрак, ранее призывавший убить 30 тысяч российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская оборонная промышленность не отвечает современным требованиям, что показали события 2014 года. Об этом...

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«Трансформация «Укроборонпрома» назрела давно. Вскоре после начала российской агрессии стало ясно, что украинская оборонная промышленность не отвечает современным требованиям и нуждается в коренном реформировании», – сказал Бадрак.

По его словам, концерн «Укроборонпром» не приспособлен к эффективному реагированию на нужды собственной армии и мирового рынка вооружений.

«Например, Украина еще в 2018 году заключила соглашение с турецкой компанией Baykar Makina о создании в нашей стране совместного производства беспилотников Bayraktar. Однако реализация этого проекта до сих пор не началась из-за неприспособленной для такого сотрудничества бизнес-модели государственного концерна», – сокрушается эксперт.

Он также указал на негативный опыт пребывания некоторых предприятий, в том числе авиастроительных, в структуре «Укроборонпрома».

«Когда ГП «Антонов» в 2015 году было включено в состав «Укроборонпрома», это было вполне успешное предприятие, которое имело на счетах 54 миллиона долларов. Но уже через год эта сумма сократилась до 14 миллионов. В результате некомпетентности менеджмента был потерян ряд контрактов, приостановлено сотрудничество с Саудовской Аравией, Азербайджаном, Германией, Великобританией, Индией, Турцией и т. п. Поэтому, по моему мнению, целесообразно поскорее вывести авиационную отрасль из состава «Укроборонпрома», – резюмировал Бадрак.

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