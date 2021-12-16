Бадрак рассказал, как «Укроборонпром» довел до ручки ГП «Антонов»

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Новости Украины

Украинская оборонная промышленность не отвечает современным требованиям, что показали события 2014 года.

Об этом киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, исполнительный директор Лиги оборонных предприятий Украины Валентин Бадрак, ранее призывавший убить 30 тысяч российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трансформация «Укроборонпрома» назрела давно. Вскоре после начала российской агрессии стало ясно, что украинская оборонная промышленность не отвечает современным требованиям и нуждается в коренном реформировании», – сказал Бадрак.

По его словам, концерн «Укроборонпром» не приспособлен к эффективному реагированию на нужды собственной армии и мирового рынка вооружений.

«Например, Украина еще в 2018 году заключила соглашение с турецкой компанией Baykar Makina о создании в нашей стране совместного производства беспилотников Bayraktar. Однако реализация этого проекта до сих пор не началась из-за неприспособленной для такого сотрудничества бизнес-модели государственного концерна», – сокрушается эксперт.

Он также указал на негативный опыт пребывания некоторых предприятий, в том числе авиастроительных, в структуре «Укроборонпрома».

«Когда ГП «Антонов» в 2015 году было включено в состав «Укроборонпрома», это было вполне успешное предприятие, которое имело на счетах 54 миллиона долларов. Но уже через год эта сумма сократилась до 14 миллионов. В результате некомпетентности менеджмента был потерян ряд контрактов, приостановлено сотрудничество с Саудовской Аравией, Азербайджаном, Германией, Великобританией, Индией, Турцией и т. п. Поэтому, по моему мнению, целесообразно поскорее вывести авиационную отрасль из состава «Укроборонпрома», – резюмировал Бадрак.