«Багас-гейт» в Молдове: известный украинский нацист назначен на ответственный пост в мэрии Кишинёва

17.01.2020, Кишинев, Флориан Ставилэ

В Молдове набирает обороты очередной политический скандал, связанный с Партией социалистов. В Кишинёве, где на недавних мэрских выборах одержал победу кандидат от ПСРМ Ион Чебан, на одну из должностей был назначен Михаил Багас – радикальный украинский националист, известный своими русофобскими взглядами.

Багас – бывший дальнобойщик, выживший в тяжёлом ДТП, затем занявшийся предпринимательской деятельностью. Сменил несколько партий, начиная с Партии коммунистов под руководством тогдашнего президента Владимира Воронина, и Либерально-демократической партии, возглавляемой экс-премьер-министром Владом Филатом, Михаил Багас на долгое время связал себя с Демократической партией, которой руководил бывший теневой правитель Молдовы Влад Плахотнюк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Михаил Багас был известен как общественный активист, создавший в сети Facebook достаточно популярную группу «Город без маршруток». Затем он создал благотворительную волонтёрскую организацию «ГБМ Помощь». В 2017 году, когда исполняющей обязанности мэра Кишинёва стала представительница Демпартии Сильвия Раду, Багас получил первое назначение в муниципии: он был назначен ответственным за очистку улиц и уборку мусора.

Однако ещё большую известность Багас получил благодаря своим проукраинским националистическим взглядам. В отличие от Украинской общины в Молдове, настроенной вполне миролюбиво, Багас и его Ассоциация украинцев Республики Молдова “Impreuna” открыто встали на радикальные позиции. Во время событий 2013 – 2014 годов Багас выехал в Киев и принял участие в «Евромайдане».

Но особенно разошёлся Багас после «Одесской Хатыни» 2 мая 2014 года. Вот лишь несколько цитат из его Facebook (орфография сохранена):

«Копченая сотня»

«Смерть русским оккупантам!»

«Пора понять Вам дорогие Ватаны, скоро рухнет Расеюшка и все эти банановые псевдореспублишки».

«Вся ваша вонь и происходит лишь на 9 мая, когда собирается в кучу»

«Особенно тех, кто на 9 мая колорадками обмотается и нажрется за Дидов»

«Есть такие люди, твердые на вид, а ножом потычишь – мягкий и визжит»

А ниже представлена его запись в ответ на акцию памяти гражданских активистов у стен посольства Украины в Кишинёве 2 мая 2015 года, в канун трагедии:

«Несколько недобитков, совков и придурков вышли к посольству Украины помянуть провокаторов и убийц погибших от рук Российских Чекистов в Одессе. Уважаемые идиоты, ваше счастье, что мое присутствие в Одессе было важнее, чем очередной раз гонять вас. Вы как крысы позорные собирались тихо, что бы я не поведал о вашей акции, иначе десяток бойцов за мир в Молдове встретили бы вас… и более того, весь список участников с адресами лежит у меня на столе, а ребята, последователи Бандеры, с удовольствием познакомятся с вами. До скорой встречи, крысёныши».

В 2015 году Багас был оштрафован за прослушивание в публичном месте песенки украинских футбольных фанатов, содержащей матерное оскорбление в адрес президента России Владимира Путина.

***

Назначение неадекватного нациста Михаила Багаса на ответственную должность в мэрии Кишинёва можно трактовать как меру, направленную на раскол правого электората. Но это обойдётся ПСРМ слишком дорогой ценой. Уже сегодня гневные реакции, исходящие даже от сторонников Додона и Партии социалистов, бьют через край.

Трудно понять, осознавал ли это Ион Чебан, но это назначение – жёсткая подстава в отношении президента Игоря Додона и удар по его пророссийскому имиджу в предвыборный год.

Недоброжелатели уже давно сравнивают Додона с украинским президентом-неудачником Януковичем и намекают на возможное «бегство в Ростов». Оставим эти прогнозы на их совести. Но здесь налицо полная аналогия: заигрывание с откровенными нацистами и привлечение некоторых из них в свою команду.

У Иона Чебана есть только один способ переиграть ситуацию: отменить это скандальное назначение как можно скорее.