«Багас-гейт» в Молдове: известный украинский нацист назначен на ответственный пост в мэрии Кишинёва
В Молдове набирает обороты очередной политический скандал, связанный с Партией социалистов. В Кишинёве, где на недавних мэрских выборах одержал победу кандидат от ПСРМ Ион Чебан, на одну из должностей был назначен Михаил Багас – радикальный украинский националист, известный своими русофобскими взглядами.
Багас – бывший дальнобойщик, выживший в тяжёлом ДТП, затем занявшийся предпринимательской деятельностью. Сменил несколько партий, начиная с Партии коммунистов под руководством тогдашнего президента Владимира Воронина, и Либерально-демократической партии, возглавляемой экс-премьер-министром Владом Филатом, Михаил Багас на долгое время связал себя с Демократической партией, которой руководил бывший теневой правитель Молдовы Влад Плахотнюк.
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Михаил Багас был известен как общественный активист, создавший в сети Facebook достаточно популярную группу «Город без маршруток». Затем он создал благотворительную волонтёрскую организацию «ГБМ Помощь». В 2017 году, когда исполняющей обязанности мэра Кишинёва стала представительница Демпартии Сильвия Раду, Багас получил первое назначение в муниципии: он был назначен ответственным за очистку улиц и уборку мусора.
Однако ещё большую известность Багас получил благодаря своим проукраинским националистическим взглядам. В отличие от Украинской общины в Молдове, настроенной вполне миролюбиво, Багас и его Ассоциация украинцев Республики Молдова “Impreuna” открыто встали на радикальные позиции. Во время событий 2013 – 2014 годов Багас выехал в Киев и принял участие в «Евромайдане».
Но особенно разошёлся Багас после «Одесской Хатыни» 2 мая 2014 года. Вот лишь несколько цитат из его Facebook (орфография сохранена):
«Копченая сотня»
«Смерть русским оккупантам!»
«Пора понять Вам дорогие Ватаны, скоро рухнет Расеюшка и все эти банановые псевдореспублишки».
«Вся ваша вонь и происходит лишь на 9 мая, когда собирается в кучу»
«Особенно тех, кто на 9 мая колорадками обмотается и нажрется за Дидов»
«Есть такие люди, твердые на вид, а ножом потычишь – мягкий и визжит»
А ниже представлена его запись в ответ на акцию памяти гражданских активистов у стен посольства Украины в Кишинёве 2 мая 2015 года, в канун трагедии:
«Несколько недобитков, совков и придурков вышли к посольству Украины помянуть провокаторов и убийц погибших от рук Российских Чекистов в Одессе. Уважаемые идиоты, ваше счастье, что мое присутствие в Одессе было важнее, чем очередной раз гонять вас. Вы как крысы позорные собирались тихо, что бы я не поведал о вашей акции, иначе десяток бойцов за мир в Молдове встретили бы вас… и более того, весь список участников с адресами лежит у меня на столе, а ребята, последователи Бандеры, с удовольствием познакомятся с вами. До скорой встречи, крысёныши».
В 2015 году Багас был оштрафован за прослушивание в публичном месте песенки украинских футбольных фанатов, содержащей матерное оскорбление в адрес президента России Владимира Путина.
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Назначение неадекватного нациста Михаила Багаса на ответственную должность в мэрии Кишинёва можно трактовать как меру, направленную на раскол правого электората. Но это обойдётся ПСРМ слишком дорогой ценой. Уже сегодня гневные реакции, исходящие даже от сторонников Додона и Партии социалистов, бьют через край.
Трудно понять, осознавал ли это Ион Чебан, но это назначение – жёсткая подстава в отношении президента Игоря Додона и удар по его пророссийскому имиджу в предвыборный год.
Недоброжелатели уже давно сравнивают Додона с украинским президентом-неудачником Януковичем и намекают на возможное «бегство в Ростов». Оставим эти прогнозы на их совести. Но здесь налицо полная аналогия: заигрывание с откровенными нацистами и привлечение некоторых из них в свою команду.
У Иона Чебана есть только один способ переиграть ситуацию: отменить это скандальное назначение как можно скорее.
Спасибо!
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