«Багдадский экспресс» Лукашенко может угрожать России

04.08.2021, Минск, Артем Агафонов

Миграционный кризис на белорусско-литовской границе выходит на новый уровень. 1 августа поток нелегалов побил новый рекорд – за сутки границу пересекли 289 человек. Это в несколько раз больше, чем раньше фиксировалось за год.

Но это – еще далеко не предел. Количество авиарейсов из Ирака в Минск в августе вырастет вдвое – с четырех до восьми, а кроме Багдада самолеты будут летать еще из трех иракских городов. Билеты раскуплены до октября. Если ничего не поменяется, уже осенью счет нелегальным мигрантам, попавших в Литву через белорусскую границу, пойдет на десятки тысяч.

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В Литве уже неспокойно. В лагере для размещения нелегальных мигрантов в литовском Рудинкае произошли столкновения, в результате которых полиции пришлось применить слезоточивый газ. Поводом для беспорядков стали условия содержания – промокшие от дождя палатки.

Если волнения спровоцировал простой дождь, то что будет через пару-тройку месяцев, когда начнутся заморозки? Местные жители тоже протестуют, будучи не в восторге от такого соседства.

В Белоруссии эксперты из «батькиного пула» уже вовсю рассуждают о возможности вооруженных столкновений и марша нелегалов на Вильнюс.

Литовцы тоже не собираются сидеть сложа руки – в МВД Литвы уже заявили о том, что намерены возвращать незваных гостей туда, откуда они пришли – то есть на белорусскую территорию. Причем возвращать могут не только в ближайший пункт пропуска, но и в диппредставительство.

Представить себе, что произойдет, если литовская полиция решит загнать за забор белорусского посольства сотню-другую иракцев, у меня фантазии не хватает, но на границе напряженность будет расти.

Принимать назад тех, при помощи кого рассчитывали дестабилизировать Литву, белорусское начальство точно не хочет. Ни знания языка, ни желания ассимилироваться в белорусском обществе, ни даже просто желания работать у большинства этих людей нет.

Да и сами нелегалы тому, что вместо Евросоюза с его халявой и мультикультурализмом они попадут в бедную и совсем нетолерантную Белоруссию, отнюдь не обрадуются. Соответственно, возвращающиеся в Белоруссию из Литвы мигранты будут нести угрозу роста социальной напряженности, преступности, а то и такой невиданной для республики опасности, как радикального ислама.

Пока литовцы решают, как им возвращать нелегалов, в Белоруссии начинаются учения погранвойск вблизи их границы. И провластный политолог Алексей Дзермант уже прямым текстом говорит, что, если литовская сторона начнет стрелять, пытаясь выдавить мигрантов на белорусскую территорию (один случай такой уже был), то могут получить ответный огонь. А это уже перспектива военного конфликта со страной НАТО.

Сейчас белорусская сторона явно не собирается отступать и делает ставку на эскалацию. Но отступать не собираются и Литва, и Евросоюз в целом. Хотя бы потому, что это – прецедент. И, если миграционная атака на Евросоюз увенчается удачей, повторить белорусский опыт давления на западные страны желающих найдется немало.

Ставки слишком высоки, чтобы евросоюзовское руководство без боя проиграло какому-то Лукашенко. А, значит, проблемы на границе будут только нарастать.

Во всей этой истории есть один неприятный для России нюанс. Если у Литвы с Белоруссией есть хоть какая-то граница, то у России нет никакой. И, прилетая в аэропорт Минска из Ирака, пассажиры вовсе не обязательно будут направляться на север. Некоторые могут поехать и на восток. И их намерения вовсе не обязательно будут мирными.

Пока Россия наблюдает за событиями в Афганистане и укрепляет южные рубежи ОДКБ, члены запрещенного в РФ ИГИЛ и других не менее запрещенных и воинственных структур могут спокойно проникать через распахнутые настежь воздушные ворота Минска, откуда до Москвы несколько часов езды.