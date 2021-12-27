Багдасаров: «На Донбассе уже должны стоять «БУКи» и «Панцирь С»

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Новости Украины

В ДНР и ЛНР уже должны стоять системы, отвечающие за безопасность неба над Донбассом и способные отражать атаки самых современных беспилотных аппаратов, которые украинская сторона обязательно перебросит в зону боевых действий.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Семён Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько дней назад с конвейера в Турции спустился новый беспилотник, который называется «Bayraktar Akinci» (это не «Bayraktar TB2»!) с двигателями «Мотор Сич». Удержатся ли турецкие и украинские руководители, чтобы эти «Байрактары Мотор Сич» не оказались в зоне боевых действий?» – риторически спросил Багдасаров.

«Кстати, это «птичка» покруче «Bayraktar ТВ2», который использовали в Ливии, Сирии и в Нагорном Карабахе, грузоподъёмность не 150 кг, а 1350 кг, потолок 12 км в отличие от ТВ2 – 8 км, несёт целый ряд ракет и систему искусственного интеллекта, способную отбиваться от РЭБ», – рассказал эксперт. «Это я к чему – на Донбассе уже должны быть БУКи, «Панцирь С», другие современные системы, а также самое интересное – системы, позволяющие уничтожать, разрушать систему управления «Байрактарами» и систему управления карательными войсками, дислоцированными непосредственно на глубине 100-120 км, то есть, их террористическую армию», – добавил Багдасаров.