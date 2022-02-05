Багдасаров: Операция на Донбассе будет, но к визиту в Китай её вряд ли приурочат

Китай будет использовать нынешний кризис в отношениях США и России, чтобы укрепить свое влияние.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Семен Багдасаров.

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По словам эксперта, рассчитывать на безоговорочную поддержку России со стороны Китая не стоит, в том числе, это касается отношений США и РФ.

«Хорошо, что хоть на словах, но стороны поддержали друг друга. Но просто так никто не будет помогать – если помощь и будет, то, конечно, на своих условиях, пользуясь нашим положением, выходя на наш рынок, чтобы взять его больше под свой контроль. Но и на том спасибо, что хотя бы на словах поддержали – это уже хорошо.

Я не думаю, что какое-то наступление на Украину нужно было приурочивать к этому визиту. То, что сосредотачиваются войска – это вопрос времени, когда начнется широкомасштабная операция на Донбассе. Пусть не завтра, послезавтра, но через полгода-год – это вопрос времени.

Никуда мы не уйдем от решения двух вопросов. Первый вопрос – по Донбассу, а второй – решение в целом по Украине. Нам надо будет решать их – увиливать и уходить от них больше нельзя», – заявил Багдасаров.