Багдасаров призвал штамповать таджикские беспилотники

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Российский ВПК по-прежнему сосредоточен на выполнении заказов на экспорт, хотя давно должен был быть в полной мере загружен в интересах СВО – требуется активное перевооружение сухопутных сил.

Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал военный эксперт Семен Багдасаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[В начале Великой Отечественной войны] июль – октябрь, – через четыре месяца с завода танкового выходит ИСУ-152 – известная как «Зверобой». Почему за шесть месяцев мы не можем наладить производство беспилотников? Спрашиваю Безсонова (замминистра информации ДНР – ред.): «Даниил, может, завышены наши ожидания по беспилотникам?». «Нет, беспилотники занимают второе место по значимости в ходе боевых действий». Первое – не знаю, наверное, артиллерии он отводит. Начинает рассказывать, что важно в тактическом звене иметь квадрокоптеры китайские – и не от хорошей жизни. Это игрушка, по большому счету, но дает видение ситуации на несколько километров вперед. Но это не выход из положения, тем более, что китайцы нам не сильно их и поставляют, мягко говоря, союзники такие. Где альтернативу этому можно взять? Таджикистан! В мае начальник Генерального штаба иранской армии вместе с руководством Таджикистана открыл недалеко от Душанбе завод по производству маленьких беспилотников. Метр-полтора – маленький такой. Это, как раз, то, что нам нужно, что намного эффективнее квадрокоптеров для работы в тактическом звене. Это – беспилотник, позволяющий лететь в глубину до 90 км, полтора-два часа в полете находится, на хорошей высоте. Целеуказание артиллерии, онлайн информацию поставляет. Можем же там взять? «Как?». Очень просто: сейчас же наше руководство призвало вкладываться в Таджикистан. Как мы «вкладываем», лучше бы мы вообще не вкладывали. Но в данный момент, нужно вложить 30-50 млн долларов в предприятие, выкупить акции и штамповать эти беспилотники в день по несколько десятков как горячие пирожки и отправлять на фронт», – поделился эксперт.

Багдасаров подчеркнул, что сухопутные войска ВС РФ нуждаются сегодня в переоснащении современным вооружением и военной техникой.

«Второе: у нас основной танк – какой? Т-90 разных модификаций. Хороший танк. А ты знаешь, где больше всего на вооружении Т-90 находится? В российской армии? Нет. В ВС Индии. Мы очень увлеклись в последнее время экспортными вариантами. Перевооружение должна была начать российская армия, в том числе, сухопутных сил. Сухопутные силы – основа основ. Ракеты, авиация – вопросов нет. Но сухопутные войска должны быть перевооружены – и современными танками, и современной артиллерией, всякими беспилотниками и прочими средствами», – убежден аналитик.