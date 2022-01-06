Багдасаров: Российским миротворцам надо брать под защиту Северный Казахстан

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Российские миротворцы, направленные в Казахстан в составе сил ОДКБ, должны взять под охрану русскоязычное население и объекты северных районов республики, граничащих с РФ.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Семен Багдасаров.

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По его мнению, россиянам нечего делать в Алма-Ате или Нур-Султане – порядок там должны обеспечивать местные силовики.

«Порядок там должны наводить казахские силовые структуры. Я надеюсь, наши миротворцы не будут действовать на юге в районе Алма-Аты, а возьмут под контроль стратегические объекты на севере страны, поближе к нашей границе, таким образом обеспечив и нашу, в том числе, безопасность. А наводить порядок в Алма-Ате – пусть это делает их собственная власть. Ну и есть граничащая с Казахстаном еще одна страна-член ОДКБ, Киргизия, а чуть подальше – Таджикистан. Армянский руководитель, пришедший к власти в результате массовых беспорядков, изъявил желание – вот он туда пусть пошлет. Белорусы в Алма-Ату пошлют», – сказал эксперт.

«А нам надо север защищать, где компактно живет еще, слава богу, оставшееся русское население, которое до распада СССР составляло 50% населения Казахстана, а сейчас даже не знаю сколько. В Казахстане может возникнуть очередная русофобия, поэтому нужно на севере защищать русское население, поставить условие казахскому руководству об объявлении русского языка вторым государственным, отменить латиницу, которую навязали турки, выйти из Тюркского совета. Это театр абсурда – государство ОДКБ входит в Тюркский совет, как и Киргизия. Вот этим надо заниматься, защищать свои интересы, а не интересы каких-то пацанов, которые сидят в Нур-Султане», – заявил Багдасаров.