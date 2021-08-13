Багдасаров: «Русским надоело быть терпилами. Пора возвращать наши земли»

13.08.2021, Москва, Максим Карпенко

Россия потеряла своих союзников на постсоветском пространстве – ситуация, которая развивается там, особенно в республиках Средней Азии, планомерный рост русофобии, давление на русскоязычных и переход на латиницу – это прямое следствие работы западных НКО и потери контроля над регионом со стороны России. Горячей точкой становится не только Украина, но и Казахстан, который еще недавно имел почти половину русского населения, опасность подступает со стороны Турции, которая усиливает влияние в Закавказье, а также в Молдавии, где после парламентских выборов к власти пришли прозападные силы.

Обо всем этом «ПолитНавигатор» поговорил с полковником запаса, служившим в штабе Туркестанского военного округа, экс-начальником Управления по сотрудничеству с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном Министерства по делам СНГ политическим экспертом Семеном Багдасаровым.

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ПН: Семен Аркадьевич, начнем с того, что сейчас на слуху. На прошлой неделе в Киргизии покупатель запустил в продавца калькулятором и обругал за то, что девушка разговаривала с ним на русском языке. Недавно бывший посол Азербайджана назвал русских «вонючими свиньями». В Казахстане русских заставляют разговаривать на казахском языке. Что происходит на постсоветском пространстве, откуда такая русофобия?

С.Б: Эта русофобия разрасталась уже на протяжении длительного времени. В последнее время она обострилась не только как результат действия на постсоветском пространстве различных НКО, в том числе тех же турецких на Закавказье, но и благодаря абсолютно безвольной, бездарной нашей политике на постсоветском пространстве. За последние 10 лет мы потеряли все, что там было. У нас нет ни одного союзника – ни Белоруссия, ни Армения не считаются – их тоже нет, не говоря уже об остальных. Это результат совершенно бездарной политики, когда мы позволяем себе быть терпилами.

Сбивают наш вертолет, два военнослужащих погибло, офицера, один ранен. Где виновные в этом? Нет виновных. Убивают наших соотечественников, граждан на Донбассе и так далее – это результат всего этого, это только начало. И может это очень плохо закончиться, в том числе такие же явления могут происходить на территории Российской Федерации как со стороны мигрантов, так и в некоторых национальных республиках по отношению к русскоязычным.

ПН: Как статья Путина может повлиять на политику по отношению к Украине?

С.Б: Вообще-то, я считаю, что когда главнокомандующий, президент страны, пишет о том, что мы один народ и нужно что-то решать, уже названа Украина квазигосударством с квазиграницами, вообще-то, после этого должны начинаться некие действия по присоединению этой территории. Политического, экономического, специального информационного плана, я не говорю о военных вещах. Но удивительная вещь – после этой статьи ничего абсолютно не делается, продолжается та же политика вседозволенности по отношению к Украине. Вот отсюда и идет подобная реакция на нашу страну.

ПН: Есть ли сегодня Казахстане, Киргизии, том же Азербайджане риск повторения украинского сценария и потери этих регионов для России?

С.Б: Русских в Казахстане на момент распада СССР было свыше 40%, почти половина. Сейчас менее 20%. Вот такая политика по отношению к ним. Я уже не говорю, что кириллицу меняют на латиницу, чтобы быть поближе к Турции. Тут без комментариев. Я считаю, казахам тоже нужно напомнить, что границы Казахстана – это тоже квазиграницы, а вообще, я очень хорошо знаю этот край как бывший офицер штаба Туркестанского военного округа – это Сибирь. Там жили русские люди. Это не просто освоение целины и куда-то приехали, там русская территория вообще-то.

ПН: Что с ней делать, с этой территорией?

СБ: Это квазиграницы, об этом нужно сказать на самом высоком уровне. Если это квазигосударство, тогда надо подумать, как эти территории квазигосударства, эти границы превратить в реальные границы. Все территории, где компактно живут русские, где они подвергаются притеснениям и так далее, мы должны присоединить. Но для этого должна быть идеология российского имперского характера. Ее у нас нет. Мы даже день независимости России отмечаем 12 июня. День независимости от собственного народа, собственных территорий, собственных ресурсов – от собственного всего. На самом деле наш национальный день – это 17 января 1547 года, когда Иван Грозный венчался на царство, когда княжество превратилось в империю, в царство. Вот эту дату надо продвигать, имперскую идеологию. Русским надоело быть терпилами, они хотят быть имперской нацией – вот, чем надо заниматься.

ПН: Армения и Азербайджан. Насколько для постсоветского пространства и России в частности нестабилен и опасен этот регион?

С.Б: Это нас не должно интересовать, должно быть одно – возврат исконно русских земель в границы российского государства, на все остальное наплевать, что там происходит. Армения после выборов Пашиняна, я считаю, что ушла из-под влияния России, потому что Пашинян работает как агент турецкой разведки и ЦРУ. Мы допустили вторичный возврат его к власти, это говорит бездарности нашей работы, в том числе в Армении. У нас нет на сегодняшний день на постсоветском пространстве союзников, которыми совсем недавно с натяжкой можно было назвать Белоруссию и Армению. Даже этого нет.

ПН: Есть мнение, что Турция помогает усилиться армии Грузии, чтобы помочь ей отвоевать Абхазию и Южную Осетию. Насколько правдива эта версия?

С.Б:Не просто помогает, а заявляет о поддержке деоккупации так называемых грузинских территорий, имея в виду под этим Южную Осетию и Абхазию. Турция доминирует на Южном Кавказе. Я не удивлюсь, если через пять лет вместо российской базы в Гюмри будет турецкая база там же. Это тоже результат нашей политики.

ПН: Но мы же наверняка об этом знаем. Почему ничего не делаем?

С.Б: Вы меня спрашиваете? Спросите об этом господина Лаврова – он у нас отвечает за внешнюю политику, у него даже зам есть, который отвечает за постсоветское пространство. Я, когда был начальником управления среднеазиатского по трем государствам – Узбекистан, Таджикистан и так далее, я отвечал за эти вопросы и работал.

ПН: Турция не признает Крым российским, поставляет оружие Украине. Есть ли риск здесь для России?

С.Б: Есть. Турция делает все, чтобы Крым вошел в ее состав, а мы на это слепо смотрим. Мало того, они заключили военно-политический союз, так называемая квадрига по продвижению на южном направлении, в том числе на российскую территорию распространяется это совместное действие в Азовско-Черноморском пространстве. Это прямая угроза нашей безопасности не только в Крыму.

ПН: В Молдавии на прошедших парламентских выборах выиграли прозападные силы. Есть ли угроза российским миротворцам в связи с этим и какова вероятность, что Кишинев отправит войска на Тирасполь?

С.Б: Есть. Эта угроза исходит не только от Молдавии, но и от Украины. Приднестровье – это анклав. Бог с ними, с молдаванами, если украинская армия двинет туда 3-4 бригады, может быть катастрофа.