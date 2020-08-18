Багдасаров: «Власовцы радуются. НАТО подбирается к Смоленску»

18.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Российские власовцы уже облизываются, глядя, как НАТО, тратя копейки на спонсирование белорусской оппозиции, реализует заранее заготовленный Западом сценарий оккупации Белоруссии с последующими выходом к границам России без единого выстрела.

Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявил российский политолог Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что на территории Белоруссии расположены такие российские военные объекты, как узел связи, подчиняющийся главному штабу ВМС России, в задачу которых входит управление силами, которые действуют в Атлантическом и Тихом океанах, и РЛС, которая контролирует возможность нападения на Россию с западного направления.

«А теперь представь, если этих структур не будет. Как будет организовано управление нашими силами в Тихом и Атлантическом океанах? Как будем перехватывать возможные баллистические ракеты на расстоянии 2 000 – 5 000 километров? У нас есть соглашение с Белоруссией о военно-стратегическом сотрудничестве, чего греха таить. Как и есть целый ряд соглашений и с другими некоторыми странами СНГ.

Но любая власть, которая меняется в стране, может найти юридическую зацепку, чтобы денонсировать соглашение, исходя из политических интересов. Таким образом страны НАТО, не произведя ни единого выстрела даже из пистолета, ликвидируют два наших стратегических объекта», – подчеркнул Багдасаров.

«Подождите, я хочу, чтобы это в голове у людей закрепилось, – уточнил ведущий Владимир Соловьев. – Поэтому любые деньги, которые выделяются на такого рода белорусскую оппозицию, которая будет ставить требованием уничтожение российских военных объектов, уже будут оправданы. То есть для стран НАТО это будет очень финансово выгодное вложение».

«Это огромная победа в военно-политическом плане, военно-стратегическом вопросе, колоссальная, о которой и не мечтают. Никаким образом военным путём они не смогли бы это сделать. Какие там вложения? Вчера Армен Гаспарян говорил: «Это копеечные вложения, это не те вложения вообще, о которых можем говорить». И таким образом, вложив в такой минимум, они достигают самого важного – военно-стратегической победы», – ответил эксперт.

«В первую очередь, после этого и одновременно с этим, пойдут насыщения белорусской системы власти, в том числе, силовой составляющей, как на Украине. Кем? Правильно, советниками стран НАТО (Соединенные Штаты, Британия и так далее, Польша, которая проявляет активное внимание). Таким образом, будет насыщение вооруженных сил, спецслужб Белоруссии антироссийскими элементами и реально НАТО (даже если Белоруссия, возможно, первое время не будет входить в НАТО) окажется у нас под Смоленском!

Всё! Какие вложения? Да хотя бы миллиарды вложили и то было бы оправдано, а не несколько десятков миллионов долларов, о чем мы говорим.

Это еще не все. Все наше мерзкое власовское движение очень вдохновлено. Они считают, что если это произойдёт, то всё, теперь очередь за Россией. И этого на Западе ведь тоже не скрывают. То есть, таким же способом, без всяких ракет, танков, кораблей и Бог знает чего, разрушить Российскую Федерацию можно будет таким же аналогичным способом», – подытожил Багдасаров.