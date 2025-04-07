Багги для фронта: АвтоВАЗ не шевелится. Росатом выручает как может – военкор Коц
Китайские багги – «машинка хорошая», но дорогая и проблематичная в ремонте из-за труднодоступности запчастей, а своего транспорта переднего края у ВС РФ нет.
Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он рассказал, что в Курской области познакомился с «энтузиастами», которые переделывают под «прекрасные багги» наши «Нивы», доставляемые после ДТП или обстрелов.
«Когда ты всё это снимаешь [верх и двери], бронируешь моторный отсек, машина весит всего 700 кг, полная загрузка – как пустая «Нива», соответственно, проходимость прекрасная, сзади откидывающийся багажник, в который можно положить двух раненых или загрузить ПТРК и быстро перемещаться. При этом в любом сельском магазине найдёшь запчасти», – отметил Коц.
«Я приехал к этим мужикам в такой импровизированный цех, который им предоставили «Россети», а мастерят эти тачаночки мужики из «Росатома». В Курской области же есть объекты атомной энергетики, есть строящиеся объекты, на которых работают монтажники, сварщики, слесари и т.д.
И они вахтовым методом две недели работают на основной работе, а две недели, вместо того, чтобы отдыхать, они мастерят эти машины для наших бойцов», – рассказал военкор.
По его словам, руководство «Росатома» и, в частности, предприятие, на котором работают мастера, даже платят им зарплату.
«Это такой пример социально-ответственного подхода бизнеса к тому, что происходит в стране. При этом мы сейчас кругом читаем, что АвтоВАЗ находится в каком-то удручающем положении. Четвёртый год воюем, АвтоВАЗ пытался сделать что-то для фронта, кроме «Нивы»?
«Нива» – отличный аппарат для фронта, безусловно, но для создания какого-то транспорта подвоза переднего края – ничего сложного. База «Нивы» есть, наваривай трубы, приваривай, как жалюзи, эти железки на моторный отсек, делай откидной багажник. Никаких технологических проблем нет», – удивлялся Коц.
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