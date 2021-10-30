Байдарскую долину под Севастополем готовят к застройке по украинским документам

30.10.2021 23:30 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко

Байдарская долина под Севастополем рискует быть застроена частными домами и многоэтажками.

Об этом на заседании Законодательного собрания Севастополя заявил депутат Вячеслав Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам депутата, сегодня земли, предназначенные под ведение сельского хозяйства, делятся на мелкие участки и готовятся под продажу.

«Поступает информация, что в Байдарской долине происходит раздел крупных земельных участков сельхозназначения на более мелкие. Если посмотреть на карту, то просто сеточка видна. И мелкие предлагаются под индивидуальное жилищное строительство, несмотря на то, что это земли сельхозназначения. Известно ли вам об этом, понимаете ли вы угрозу, которую это несет? Это сотни обманутых людей могут быть у нас в Севастополе. Там же нет ни воды, ни электричества, ни дорог – ничего нет, а людям предлагают земельные участки», – заявил Аксенов.

При этом, начальник Департамента имущественных и земельных отношений Севастополя Оксана Кузнецова подчеркнула, что земля в Байдарской долине находится в частной собственности, и единственное, что может сделать власть – это запретить продавать участки, площадью менее гектара:

«По Байдарской долине эта проблема известна. Что могу от себя пояснить, потому что этот вопрос лежит в сфере управления земреестра, это распаеванная земля в украинский период, предоставленная в частную собственность. В настоящий момент вся эта земля находится в частной собственности. Обладатели этих участков имеют законное право раздела этой земли и постановки в Севреестре на учет. Что и происходит. То есть, эти документы через департамент наш не проходят. Они ставят их на учет, этот раздел через Севреестр. Решение этой проблемы в настоящий момент возможно только в том – этот законопроект, насколько я знаю, разработан и будет внесен, – это по минимальному размеру возможность раздела земли сельхозназначения. Насколько я знаю, это будет в районе гектара фактически. Когда этот законопроект будет принят, не будет возможности дробления на такие мелкие части этой сельхоз земли».