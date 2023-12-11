Байден бесполезен, обсуждать судьбу Украины можно только с Лукашенко – депутат Рады

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Если украинские чиновники и политики хотят обговорить судьбу Украины, то помочь им может только президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом в эфире видеоблога «Говорит и доказывает Вадим Карасев» заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы ни относились к Александру Григорьевичу Лукашенко – это самый близкий человек у Путина. Если вы хотите чего-то добиться на Украине, нужно решать это через него», – сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что ни один из западных политиков не в состоянии ничего решить.

«Вам ни Орбан не поможет этого сделать, ни США, никто. Я слышу, нам часто рассказывают, что Байден должен быть главным переговорщиком. Он уже был перед войной. К чему это всё привело? Джонсон тоже был», – добавил депутат.