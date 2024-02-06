Байден блефует: США не снимут Европу с газового крючка – Симонов

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Поставки российского газа в ЕС сократились почти в три раза. Если в нулевых годах только по трубопроводам в Европу поставлялось 145 млрд кубометров, то сейчас общий объем поставок составляет около 50 млрд кубометров в год. Поставки по украинской ГТС, «Турецкому потоку» (без Сербии и Турции) составили в 2023 году порядка 25 млрд кубометров. А поставки СПГ морем — порядка 20 млрд кубометров.

Такие данные привел на ютуб-канале «Геоэнергетика.Инфо» эксперт по энергетике Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он считает, что поставки уменьшились бы на 55-65 млрд кубометров даже, если бы не происходило санкционной войны и не было бы взрывов «Северных потоков», потому что объемы потребления в Европе имели тенденцию к снижению.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что Европа снижает закупки российского газа, потому что США проводят последовательную политику по выдавливанию РФ с рынка и замещения ее собственным СПГ.

Он призвал не обольщаться по поводу недавней приостановки президентом Джо Байденом выдачи лицензий на экспорт СПГ.

«Понятно, что это игра до конца избирательной кампании. Дальше все эти ограничения будут выкинуты на помойку. Трамп уже сказал, что в первый день их отменит. Сейчас США кинули европейцев. По идее, они должны какие-то выводы сделать, но не думаю, что это произойдет», – сказал Симонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вместе с тем, отметим, что победа Трампа принесёт Европе массу других проблем – намного хуже, чем блокировка поставок СПГ Байденом.