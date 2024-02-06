Байден блефует: США не снимут Европу с газового крючка – Симонов

Елена Острякова.  
06.02.2024 16:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 433
 
Выборы, Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, США


Поставки российского газа в ЕС сократились почти в три раза. Если в нулевых годах только по трубопроводам в Европу поставлялось 145 млрд кубометров, то сейчас общий объем поставок составляет около 50 млрд кубометров в год. Поставки по украинской ГТС, «Турецкому потоку» (без Сербии и Турции) составили в 2023 году порядка 25 млрд кубометров. А поставки СПГ морем — порядка 20 млрд кубометров.

Такие данные привел на ютуб-канале «Геоэнергетика.Инфо» эксперт по энергетике Александр Фролов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставки российского газа в ЕС сократились почти в три раза. Если в нулевых годах...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Он считает, что поставки уменьшились бы на 55-65 млрд кубометров даже, если бы не происходило санкционной войны и не было бы взрывов «Северных потоков», потому что объемы потребления в Европе имели тенденцию к снижению.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов считает, что Европа снижает закупки российского газа, потому что США проводят последовательную политику по выдавливанию РФ с рынка и замещения ее собственным СПГ.

Он призвал не обольщаться по поводу недавней приостановки президентом Джо Байденом выдачи лицензий на экспорт СПГ.

«Понятно, что это игра до конца избирательной кампании. Дальше все эти ограничения будут выкинуты на помойку. Трамп уже сказал, что в первый день их отменит. Сейчас США кинули европейцев. По идее, они должны какие-то выводы сделать, но не думаю, что это произойдет», – сказал Симонов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вместе с тем, отметим, что победа Трампа принесёт Европе массу других проблем – намного хуже, чем блокировка поставок СПГ Байденом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть