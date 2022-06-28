Байден боится ответа Кремля и тормозит поставки оружия Украине – Хербст

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Новости Украины

Американское руководство предоставило бы Киеву как артиллерию особой мощности, так и современную боевую авиационную технику, но страшится решительных контрмер РФ.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что на сегодняшний день, разочарован нынешней политикой президента США Джо Байдена и оказывает содействие разрешению вопроса об интенсификации поставок более дальнобойной и высокоточной военной техники Украине.

«Я критикую администрацию Байдена за то, что они поставляют вам нужное оружие, но всегда поздно и не такую передовую технику, которую вы просите. Уверен, что мы еще пошлем артиллерию с дальностью от 85 км., но я надеюсь, что будут большей дальности действия – 150 или даже 300 км. И мы знаем, что сейчас Америка и ее союзники посылают Украине противокорабельные ракеты. Нужно было это делать несколько месяцев назад, но делаем сейчас, слава богу. Также нужно вам помочь с поставками истребителей и других самолетов. Мы работаем над этим. Стремлюсь, чтобы государство решилось на это, когда-то по этому вопросу будет прогресс», – убежден Хербст.

Он отметил, что в Вашингтоне боятся ответа Кремля, а потому процесс передачи вооружений Украине затягивается.

«Мне кажется, что Байден и его команда понимают угрозу Кремля не только для Украины, но и для Америки. Они робко и медленно решают конкретные вопросы, потому что немного опасаются кремлевского ответа. И это, на мой взгляд, неправильный подход. И всегда под критикой они делают то, что нужно, но всегда поздно», – заявил экс-посол.

Хербст заверил, что исход предстоящих выборов в Палату представителей США не повлияет на решение поддерживать стремление Киева к эскалации конфликта, поскольку это в американских интересах.

«Я тоже обращаю много внимания на наши выборы в ноябре этого года. Но уверен в том, что наша поддержка Украины не ослабнет после них. Хочу, чтобы наша поддержка была сильнее, потому что это в интересах и Украины, и Америки, и наших союзников в НАТО. Подход НАТО был бы сильнее, если бы подход Америки был сильнее», – заверил бывший американский посол.