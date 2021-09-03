Байден больше не приедет на Украину – чтобы не выглядеть окончательным неудачником – эксперт

03.09.2021 21:48 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если бы американский президент Джо Байден поехал на «Крымскую платформу» в Киев «посыпать пеплом лысину и лить слезы по поводу Крыма», США бы безвозвратно потеряли свой авторитет в глазах всего мира.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил завотделом трансатлантических исследований Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Сергей Толстов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При каких условиях Байдену было бы полезно и перспективно приехать в Украину? Скажем, если бы Меркель с Макроном додавили Путина на выполнение Минских соглашений с проведением выборов, разоружением 1-ого и 2-ого корпусов ЛНР и ДНР и урегулированием границы. В таком случае, да, наверное, Байдену было бы полезно и выгодно прилететь в Украину и сказать – а вы знаете это всё благодаря поддержке со стороны США. Ну, с Крымом вопрос понятный, Прибалтика ждала 50 лет, мы её не признавали», – сказал Толстов.

«Пример, который вы привели, это очень глобальные перемены», – отметил один из участников дискуссии.

«А с чем ехать в Украину? – возразил эксперт. – Посидеть на параде и послушать стенания на «Крымской платформе»? Представьте себе Байдена, который сидит и слушает всё то, что говорится на «Крымской платформе», посыпание пеплом лысины, слезы по поводу Крыма и стенания по поводу, почему мир не устроен так, как нам снится в наших сексуальных фантазиях. Это же бред». «Представьте себе, если США будут разменивать свой внешнеполитический престиж и авторитет на подобные мероприятия, то будет следующий теракт, будут тогда охотиться за американскими дипломатами те же талибы», – добавил Сергей Толстов.