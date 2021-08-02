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02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина, Экономика коллапса
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Байден будет говорить с Зеленским как с представителем «failed state» – эксперты

Новости УкраиныСвоей болтовнёй команда президента Владимира Зеленского может добиться того, что США, уверенные в непоколебимости...

Своей болтовнёй команда президента Владимира Зеленского может добиться того, что США, уверенные в непоколебимости курса Киева на Запад, приостановят гуманитарную и экономическую поддержку Украины до появления нового президента.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Прямой», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На каком фоне будет проходить встреча: шантажируем атомной бомбой, разговор с Зеленским будет на «повышенных тонах», похищение Чауса в Молдове, вакханалия и всё это шоу, которое происходило в Киеве с этим судьёй.

Могу спрогнозировать, что довольно большая часть экспертной среды, в том числе США, будет весьма обоснованно задаваться вопросом, а состоялось ли государство Украина? Как институция, как государство, как система управления территорией и населением.

То есть то, что называется «failed state» (несостоявшееся государство), – заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий», экс-гауляйтер Луганской области Георгий Тука



В свою очередь, доверенное лицо Петра Порошенко на прошлых выборах президента, глава ОО «Безопасность и взаимодействие на Украине» Семен Кабакаев заверил, что Зеленский и команда уже спровоцировали смертельный крен в отношениях с США.

«Сейчас главное задание Зеленского – показать, что наше государство будет двигаться в сторону западных стран. То есть, в ЕС и НАТО, а не Китай. Может ли он это сделать на фоне тех заявлений?

Напомню, за два года звучали такие заявления: если нас не ждут в НАТО, почему мы должны туда идти, второе, – мы можем быть нейтральной страной, третье, – не надо нам тут указывать, что делать.

Это не я, это всё «слуги народа» говорили. Последнее – шантаж восточными странами, что они туда пойдут.

Кого вы пугаете? Там сидят умные люди, аналитики, которые прекрасно понимают, кто такой Арахамия, Богдан, Ермак, Зеленский, Коломойский, какие финансово-промышленные группы есть, на кого они влияют, как они относятся к государству – им всё это давно известно», – сказал Кабакаев.

В то же время, он пояснил, что последствия ухудшения дипломатических отношений будут сугубо внутренними, так как на Западе прекрасно знают, что внешнеполитический курс Украины на ЕС и НАТО незыблем, а президент, который осмелится его нарушить, будет сметён возмущённым народом.

«В том числе помощь – и гуманитарная, и финансовая, и сотрудничество, и развитие экономики. За счёт того, что в кресле президента сидит некомпетентный человек, а сейчас президент контролирует и Верховную раду, и Кабмин, это может ухудшиться из-за таких заявлений.

То есть, стратегически от нас не отвернутся, а тактически – раз вы так себя ведёте, подождём следующего президента», – добавил украинский эксперт.



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