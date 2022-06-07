«Байден дал приказ»: в Киеве готовят план сдачи Украины – эксперты

Новости Украины

Запад во главе с американцами считает, что пришло время торговаться по украинским территориям с РФ.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такой выходец из Луганска секретарь СНБО Данилов, который берёт и ляпает. И причём он ляпает, он говорит: ну что там, подумаешь, отсюда ушли, отсюда ушли. Сдать несколько городов – это не проблема, проблема будет, когда мы сдадим Украину. Он не так сформулировал, но суть. Я задаю себе вопрос, если человек занимает секретаря Совбеза и сам себе думает, а что будет, как мы сдаём Украину? Значит, план такой уже есть. Если есть план, что мы покидаем один город, есть план, что мы отступаем, так значит, у них уже есть план о том, как сдавать Украину. А на какие части они хотят разделить Украину?» – возмущался украинский политолог Василий Вакаров.

Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник ответил на поставленный вопрос в подробностях. По его словам, Запад готов выйти из конфликта и пустить дальнейшую судьбу Украины на самотёк.

«Американцы и британцы и прочие начали говорить – а надо бы вести переговоры. Надо решать, какую часть отдать, какую часть не отдать. И начинают рассматривать, какие-то варианты. По сути дела, рассматривается сегодня три варианта. Первый вариант – это Донбасс и Причерноморье. Раз взяли, куда их денешь? Русские если взяли, то у них не заберёшь. Надо как-то отказываться, но за это выторговывать что-то другое. Второй вариант – это Левобережье. Третий вариант – это вся Украина. При этом американцы эту историю тоже поддерживают, потому что говорят: нет, нет, давайте по границе, но только не к нам. Мы готовы вас утилизировать. Вы там, чего полезли в Донбасс? Это же та же риторика Украины, говорит: в Донбассе и рубили бы друг друга, молотили бы, кровью бы залили эту землю. Так и американцы сейчас говорят: ребята, там, на Украине, хотите, убивайте друг друга. Режьте, делайте всё, что хотите. Но главное – этот заборчик поставьте и всё, мы в домике, главное, чтобы вы нас не трогали», – резюмировал Мирошник.