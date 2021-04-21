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21.04.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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Байден дал Путину зеленый свет по Украине – экс-представитель НАТО в РФ

Новости Украины

Президент США Джо Байден дал понять российскому лидеру Владимиру Путину, что Украина не представляет интерса для Вашингтона.

Об этом в эфире интернет-канала «На два слова» заявил бывший представитель НАТО в России капитан I ранга ВМС США Гарри (Юрий) Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Табаха, признаком этого является отказ США от ввода своих кораблей в Черное море.

«Уже несколько раз звонил Путину, уже два раза позвонил Путину. После второго звонка Путину развернул наши эсминцы и отправил обратно домой, чтобы они не зашли в Черное море. Правда, говорит, что в июне-июле, может быть, они вернутся. Правильно, они вернутся туда, потому что у нас запланированы учения «Си-Бриз».

Это все такие месседжи Путину: «Делай что хочешь с этой Украиной, она мне нахрен не нужна. Более того, я хочу, чтобы там говорили о войне, чтобы там погибали люди, чтобы там, не дай бог, не было расследования моего сына и меня». Потому что это уже отъезжает в сторону – тут война, сейчас пойдет смерть кругом. А СМИ будут продолжать долдонить: «Да нет, он пытается договориться, он пытается успокоить Путина, он пытается оттянуть время». Ничего не напоминает тебе как историку?..

Если Украина не даст отпор вот сейчас и не встанет обеими ногами на границе с патроном в патроннике, то они могут это сделать. Путину «зеленый свет» Байденом дан. Это очень жаль. В очередной раз, я не знаю, или кто-то обманул украинцев, или они сами обманулись на это, но такова ситуация на сегодняшний день», – заявил Табах.


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