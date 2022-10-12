Байден доиграется до ударов по американским базам в Польше – Мардан

12.10.2022  18:15 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 443
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО
Новости Украины

У президента США Байдена больше нет экономических рычагов давления на Москву, остались только военные меры воздействия, которые могут привести к взаимному применению силы между русскими и американцами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У президента США Байдена больше нет экономических рычагов давления на Москву, остались только военные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«С точки зрения экономической изоляции России – всё, что можно было сделать без немедленного ущерба для себя, они сделали. То есть американцы могут давить-передавить. Но от европейцев требовать большего они не в состоянии.

И тут возникает опасная развилка. Пока конкуренция, пока война находится в экономической плоскости – это относительно безопасно для всех. Если экономический фронт остановился, то тот же Байден (а давайте не будем забывать, что он представляет ястребиное крыло в американском истеблишменте, плюс он старый человек, что в данном случае является дополнительной опасностью), у Байдена в ассортименте остаётся исключительно военное давление. А тут край очень близко. Край, за которым начнётся взаимное применение силы, рукой подать», – отметил он.

«Завтра они поставили эти ракеты ATACMS, нанесли удар по российскому городу, и в тот же день будет нанесён удар по американским базам в Польше. У меня в этом нет ни малейших сомнений. А дальше – как пойдёт», – предупредил Мардан.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть