Байден доиграется до ударов по американским базам в Польше – Мардан

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Новости Украины

У президента США Байдена больше нет экономических рычагов давления на Москву, остались только военные меры воздействия, которые могут привести к взаимному применению силы между русскими и американцами.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил радиоведущий Сергей Мардан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения экономической изоляции России – всё, что можно было сделать без немедленного ущерба для себя, они сделали. То есть американцы могут давить-передавить. Но от европейцев требовать большего они не в состоянии. И тут возникает опасная развилка. Пока конкуренция, пока война находится в экономической плоскости – это относительно безопасно для всех. Если экономический фронт остановился, то тот же Байден (а давайте не будем забывать, что он представляет ястребиное крыло в американском истеблишменте, плюс он старый человек, что в данном случае является дополнительной опасностью), у Байдена в ассортименте остаётся исключительно военное давление. А тут край очень близко. Край, за которым начнётся взаимное применение силы, рукой подать», – отметил он.

«Завтра они поставили эти ракеты ATACMS, нанесли удар по российскому городу, и в тот же день будет нанесён удар по американским базам в Польше. У меня в этом нет ни малейших сомнений. А дальше – как пойдёт», – предупредил Мардан.