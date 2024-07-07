Байден должен уйти. В США опубликовали «пятиэтапный план спасения Америки»

Newsweek в разделе «Мнения» публикует крик души видного сторонника Демпартии США и бывшего сотрудника американского Конгресса Мэтта Робинсона под симптоматичным названием: «Пятиэтапный план замены Байдена, победы и спасения Америки».

Из колонки следует, что все больше сторонников демократов считают нынешнего хозяина Белого дома списанной «хромой уткой» и призывают его сняться с предвыборной гонки пока еще можно найти ему адекватную замену, способную победить Трампа.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В изложенном Newsweek «плане спасения Америки» есть любопытные моменты. Как видит этот процесс видный сторонник демократов?

«Возможен любой исход.. Поэтому правильный вопрос: «Как президенту Байдену следует уйти?» Демократам и Америке невыгодно менять один набор проблем, рисков и неопределенностей на другой , но столь же плохой набор. Цель — победить. Это означает объединить базу демократов и привлечь критически настроенных колеблющихся избирателей. Это означает представить стране новое имя в течение нескольких месяцев. Это означает выбрать кандидата, который должен быть в состоянии немедленно провести грамотную кампанию на национальной сцене и у которого не будет катастрофического сюрприза в октябре. Все это и так достаточно сложно осуществить. Лучше, чтобы ваша стратегия заключалась не в том, чтобы просто выстрелить из стартового пистолета и надеяться, что все получится», – говорится в колонке.

Автор предлагает такой алгоритм:

Шаг первый: назначить Барака Обаму временным председателем Национального комитета Демократической партии и замещающим председателем Национального съезда Демократической партии. Обама — единственная фигура среди демократов, обладающая авторитетом, чтобы объединить партию с самого начала вокруг процесса замены, и партия в этом нуждается. Демократы искренне верят, что его единственной целью будет выбор кандидата, наиболее способного победить Трампа.

Такой уровень доверия необходим из-за вполне реальной перспективы того, что демократы выберут кого-то другого, а не вице-президента Камалу Харрис . Никто, кроме Обамы, не сможет смягчить эту ответную реакцию или даже уязвленные чувства любой фракции, которая не получит своего предпочтительного кандидата.

Шаг второй: Обама объявляет, что все демократы должны соблюдать политическую 11-ю заповедь до конца 2024 года. Версия Рональда Рейгана была «Не говори плохо о другом республиканце». Для демократов гонка за место преемника Байдена должна быть делом только с положительными результатами для каждого претендента. Правило должно быть реализовано публично старейшинами партии посредством жесткого отпора и в частном порядке с указом о том, что любые демократические консультанты, которые создают негативную рекламу о коллегах-демократах, будут отстранены от будущих дел с Демократической партией.

Шаг третий: создание мини-съездов. Идеальным вариантом было бы проведение каждым штатом съезда по выдвижению кандидатов, на котором присутствовали бы члены партии штата, которые бы голосовали за свой выбор (недостаточно времени для серии предварительных выборов, как предлагают некоторые). Голосование было бы необязательным, но оно придало бы гораздо большую легитимность окончательному выбору на национальном съезде, продемонстрировав поддержку партии на низовом уровне.

Это смягчило бы восприятие того, что выбор был просто закулисной сделкой партийной элиты. Но поскольку календарь является препятствием, вторым вариантом было бы проведение региональных съездов по выдвижению кандидатов, возможно, пяти из них для членов партии штата с Юго-Запада, Тихоокеанского побережья, Среднего Запада, Северо-Востока и Юго-Востока. Кандидаты выступали бы, делегации штатов голосовали бы, и делегатам национального съезда был бы отправлен сигнал.

Шаг четвертый: Джеффри Катценберг — один из величайших продюсеров в истории Голливуда. По сути, он уже продюсирует кампанию Байдена. Так что пусть он продюсирует подготовку к съезду. Пять или десять кандидатов, борющихся за звание номинанта, суетящихся на мини-съездах, суетящихся, ловящих и даже спотыкающихся, с угрозой конца демократии или завоевания самой влиятельной позиции на Земле на весах.

Как вы думаете, будет ли зрительский спрос на величайшее всплывающее реалити-шоу, когда-либо задуманное? Так что окунитесь в беспорядок и используйте рекламную золотоносную жилу. В дополнение к обычной медийной пище дебатов, городских собраний и интервью, принесите камеры внутрь, чтобы снимать документальные драмы, реалити-шоу и видеоролики в социальных сетях. Внедрите влиятельных лиц для шестинедельной поездки. Впитайте каждую унцию медийного кислорода и решите проблему узнаваемости имени вашего кандидата одним махом.

Шаг пятый: используйте все доллары. Байден преобразует свой предвыборный комитет в комитет политических действий и запускает независимые рекламные объявления о расходах. Не проблема, как предполагают некоторые, что эта организация не может координировать свою деятельность с кампанией нового кандидата. Есть ли какие-либо сомнения относительно сообщения, когда оппонент — осужденный преступник, который спровоцировал мятеж?

Новый кандидат немедленно будет иметь собственные фонды своей кампании от всей базы доноров Демократической партии (уже ждут 100 миллионов долларов). В совокупности общий бюджет Демократической партии переполнится в течение нескольких недель. Не говоря уже о том, что пока кандидат запускает традиционную рекламу, Комитет политических действий Байдена может больше инвестировать в креативные нетрадиционные медиа , что приведет к беспрецедентному и более эффективному удару в борьбе с Трампом.

«Это не единственный возможный ответ. Но это минимальный план тех соображений, которые президент и партия должны твердо иметь в виду, прежде чем предпринимать какие-либо шаги», – резюмирует автор.