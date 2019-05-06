06.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, США, Украина
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Байден допустил оговорку по Фрейду

Бывший вице-президент США и вероятный конкурент Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байден, выступая перед донорами в штате Южная Каролина, назвал действующего президента Дональда Трампа “клоуном”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает Bloomberg.

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“Есть много прозвищ, которые я хотел бы дать ему. Мы могли бы просто начать с клоуна”, – сказал он.

Байден также сообщил, что в разговоре с ним 14 глав государств со всего мира выразили обеспокоенность Трампом.

Политик оконфузился, включив в этот список умершую Маргарет Тэтчер, однако потом исправился, сказав, что на самом деле имел в виду нынешнего британского премьер-министра Терезу Мэй. Свою ошибку он назвал “оговоркой по Фрейду”.

Трамп тоже регулярно дает прозвища своим политическим оппонентам. В Twitter он назвал Байдена “Сонным Джо”.

Трамп также заявил, что бывший вице-президент США не такой умный, как другой кандидат от демократов Берни Сандерс.

“Он не такой умный, как Берни. И он не такой быстрый”, – сказал Трамп.

25 апреля Джо Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента в 2020 году.

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