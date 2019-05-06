Байден допустил оговорку по Фрейду
Бывший вице-президент США и вероятный конкурент Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байден, выступая перед донорами в штате Южная Каролина, назвал действующего президента Дональда Трампа “клоуном”, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает Bloomberg.
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“Есть много прозвищ, которые я хотел бы дать ему. Мы могли бы просто начать с клоуна”, – сказал он.
Байден также сообщил, что в разговоре с ним 14 глав государств со всего мира выразили обеспокоенность Трампом.
Политик оконфузился, включив в этот список умершую Маргарет Тэтчер, однако потом исправился, сказав, что на самом деле имел в виду нынешнего британского премьер-министра Терезу Мэй. Свою ошибку он назвал “оговоркой по Фрейду”.
Трамп тоже регулярно дает прозвища своим политическим оппонентам. В Twitter он назвал Байдена “Сонным Джо”.
Трамп также заявил, что бывший вице-президент США не такой умный, как другой кандидат от демократов Берни Сандерс.
“Он не такой умный, как Берни. И он не такой быстрый”, – сказал Трамп.
25 апреля Джо Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента в 2020 году.
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