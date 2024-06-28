Байден грозит ядерной войной, если Россия займет Украину

Анатолий Лапин.  
28.06.2024 10:33
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Занятие Украины российской армией приведет к столкновению с НАТО и ядерной войне. Об этом на дебатах кандидатов в президенты Штатов заявил действующий глава государства Джо Байден, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Байдена, так случится если российская армия двинется дальше на страны-члены НАТО.

Занятие Украины российской армией приведет к столкновению с НАТО и ядерной войне. Об этом...

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«Что произойдет, если вы позволите Путину продолжать идти на НАТО? У нас есть соглашение о 5-й статье: нападение на одного – это нападение на всех. Ты хочешь начать ядерную войну, о которой он все время говорит. Давай, пусть Путин войдет, возьмет под свой контроль Украину и двинется в Польшу и другие места.

Посмотрим, что произойдет. Он понятия не имеет, о чем говорит. Кстати, у меня есть 50 других стран по всему миру, которые поддерживают Украину, включая Японию и Южную Корею, потому что они понимают, что такого рода дислокация представляет серьезную угрозу миру во всем мире. Ни одна крупная война в Европе не была ограничена только Европой», – заявил Байден.

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