Байден грозит ядерной войной, если Россия займет Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Занятие Украины российской армией приведет к столкновению с НАТО и ядерной войне. Об этом на дебатах кандидатов в президенты Штатов заявил действующий глава государства Джо Байден, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Байдена, так случится если российская армия двинется дальше на страны-члены НАТО.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Что произойдет, если вы позволите Путину продолжать идти на НАТО? У нас есть соглашение о 5-й статье: нападение на одного – это нападение на всех. Ты хочешь начать ядерную войну, о которой он все время говорит. Давай, пусть Путин войдет, возьмет под свой контроль Украину и двинется в Польшу и другие места. Посмотрим, что произойдет. Он понятия не имеет, о чем говорит. Кстати, у меня есть 50 других стран по всему миру, которые поддерживают Украину, включая Японию и Южную Корею, потому что они понимают, что такого рода дислокация представляет серьезную угрозу миру во всем мире. Ни одна крупная война в Европе не была ограничена только Европой», – заявил Байден.