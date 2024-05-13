«Байден и Зеленский не у дел»: определять условия мира будет только Россия – аналитик из США

Константин Серпилин.  
13.05.2024 18:30
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


В скором времени российская армия сможет полностью освободить Донбасс – и начнёт диктовать противнику свои условия мира.

Об этом в интервью журналисту Дэнни Хайфону заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В скором времени российская армия сможет полностью освободить Донбасс – и начнёт диктовать противнику...

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«Мы сейчас увидим, как русские начнут добиваться серьёзных успехов в восстановлении контроля над всем Донбассом, и будут угрожать Харькову. Мы начнём это видеть.

А затем, как только это произойдёт, они выйдут на Днепр, и русские смогут укрепить свои позиции, провести переговоры, провести перегруппировку войск – и нацелиться на Киев с Одессой. Я думаю, мы это увидим в течение лета. Это похоже на стратегическое отступление ВСУ», – сказал Риттер.

«Зеленский и все, кто в администрации Байдена, живут в мире фантазий, в котором предполагается, что Украина переживёт лето и будет в состоянии продолжать сопротивление русским. Они проводят мирные конференции в Швейцарии, не привлекая к этому русских. И мир уже привык говорить о России, не привлекая русских.

Но реальность такова, что только русские могут определить, как и на каких условиях закончится эта война. А не Зеленский и не президент США. Так что они могут подписывать любые соглашения, какие захотят», – добавил он.

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