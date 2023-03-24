Байден исчерпал инструменты поддержки Украины, – бежавший на Запад юрист
Президент США Джо Байден сделал для Украины все, что мог.
Об этом в интервью иноагенту Алексею Венедиктову заявил бежавший на Запад юрист Владимир Пастухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что США реально могут сделать с учетом фактора выборов, все хорошее, что они могли совершить, они уже совершили. И плохое тоже.
Байден использовал весь тот интрументарий воздействия на Путина, который у него был в руках и которым он мог воспользоваться реально, а не в мечтах отдельных людей.
У него есть свои ограничители. Они связаны с выборами, внутрипартийной борьбой и экономической ситуацией в США. В пределах этого коридора возможностей он выбрал достаточно бескомпромиссный вариант – оказание экономической и военной помощи Украине в объемах, которые совершенно недостаточны для того, чтобы Украина одержала военную победу, но достаточных, чтобы не дать России одержать быструю военную победу над Украиной. Он этим влиял и влияет.
Но больше он сделать реально не может», – сказал Пастухов.
Он пересказал байку, отметив, что не может ее подтвердить. Якобы Байден на переговорах предложил президенту РФ Владимиру Путину присоединиться к Западу или «пойти под Китай». В трактовке либерала, российский президент «выбрал не суверенитет, а стать младшим партнером».
«Когда было принято решение: все, что угодно, лишь бы насолить европейскому кондуктору, – дальше возможности влиять для Запада ограничены. Даже санкционная программа практически исчерпана.
Дальше все остальные санкции, которые можно было наложить на Россию в самых разных аспектах, это уже санкции, которые приходится накладывать на самих себя. Это не санкции, а самоограничения, которые ставят западные страны в конкурентной борьбе с их азиатскими партнерами в худшее положение.
Речь уже идет о переходе самого Запада к мобилизационной экономике. Влияние Запада было колоссально на первом этапе. Запад не сдал Украину и год оказывал ее военную помощь достаточную, чтобы сдерживать Россию. Но дальше там упирается.
Возникает необходимость прямого вовлечения в конфликт, а это связано с определенными политическими внутренними ограничениями», – сказал Пастухов.
Спасибо!
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