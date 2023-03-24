Байден исчерпал инструменты поддержки Украины, – бежавший на Запад юрист

Президент США Джо Байден сделал для Украины все, что мог.

Об этом в интервью иноагенту Алексею Венедиктову заявил бежавший на Запад юрист Владимир Пастухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что США реально могут сделать с учетом фактора выборов, все хорошее, что они могли совершить, они уже совершили. И плохое тоже.

Байден использовал весь тот интрументарий воздействия на Путина, который у него был в руках и которым он мог воспользоваться реально, а не в мечтах отдельных людей.

У него есть свои ограничители. Они связаны с выборами, внутрипартийной борьбой и экономической ситуацией в США. В пределах этого коридора возможностей он выбрал достаточно бескомпромиссный вариант – оказание экономической и военной помощи Украине в объемах, которые совершенно недостаточны для того, чтобы Украина одержала военную победу, но достаточных, чтобы не дать России одержать быструю военную победу над Украиной. Он этим влиял и влияет.

Но больше он сделать реально не может», – сказал Пастухов.