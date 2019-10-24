Байден использует мировой бренд «Путин» для сбора денег на свою кампанию

24.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Бывший вице-президент США Джо Байден просит американских граждан жертвовать деньги на борьбу с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал историк и политолог Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последний ролик Джо Байдена просто запредельный: «Пошлите месседж Путину. Внесите 1 доллар, 5 долларов, 10 долларов».

Я правильно понял, Байден призывает американцев перечислять деньги Путину?», – спросил он.

При этом, по словам политолога Алексея Мартынова, попытка манипуляции именем российского президента показывает, что он является главным мировым политиком.

«Последний раз такое в США было лет 150, когда они действительно еще были протоукраинцами. Единственное, хочу согласиться, что касается того, что президент России Путин, вернее его имя – это безусловный фактор международной политики и главное имя в мире.

Если кандидат в президенты Америки пытается использовать, когда это используется в мире или постсоветском пространстве – это является прямым доказательством, что он главный», – отметил Мартынов.