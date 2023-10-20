Байден: Израиль и Украина должны победить

Олег Кравцов.  
20.10.2023 09:16
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Соединенные Штаты не прекратят военную поддержку Украины и Израиля, сделав все для их победы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем обращении заявил президент США Джо Байден.

Соединенные Штаты не прекратят военную поддержку Украины и Израиля, сделав все для их победы....

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«ХАМАС и Путин – это разные угрозы. Но есть нечто общее. Они хотят полностью уничтожить демократию. ХАМАС поставил себе целью уничтожить государство Израиль и уничтожить еврейский народ… В тоже время Путин считает, что Украина никогда не имела право на существование как суверенное государство и не имеет это право сейчас. Буквально две недели назад он заявил, что если Соединенные Штаты и их союзники прекратят помощь Украине, то Украине останется одна неделя на существование», – сказал Байден.

Далее в своей речи он продолжал ставить Россию и ХАМАС на одну доску.

«Мы хотим, чтобы Израиль и Украина одержали победу в этой борьбе. Террористы должны заплатить высокую цену. Если диктаторы не платят за свои преступления, то это приводит к еще большим разрушениям», – заявил президент США.

По его словам, «75 лет благодаря НАТО в Европе сохранялся мир». При этом он то ли забыл, то ли сознательно не стал говорить ни о военном конфликте на Кипре в 1970-е годы, участниками которого стали члены НАТО Греция и Турция, ни о балканских войнах на территории бывшей Югославии.

«И если Путин нападет на НАТО, мы сделаем все, чтобы защитить наших союзников», – добавил Байден.

Правда, он тут же оговорился, что «мы не хотим, чтобы американские войска сражались в России или против России».

По его словам, нельзя прекращать помощь Украине, поскольку «все агрессоры почувствуют, что у них развязаны руки», а конфликты могут распространиться по всему миру, например, в Тихоокеанском регионе и особенно – на Ближнем Востоке.

«Американское лидерство поддерживает безопасность во всем мире. Мы должны обеспечить свою безопасность. Наши ценности важны не только для нас. Мы не можем рисковать этим. Мы не можем оставить Украину, мы не можем повернуться спиной к Израилю», – подчеркнул Байден.

Он сообщил, что 20 октября обратится с запросом в Конгресс о выделении 60 миллиардов долларов на помощь Украине и 10 миллиардов – Израилю.

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