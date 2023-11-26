Байден хочет отправить в Киев самое смертоносное подразделение США

Вадим Москаленко.  
26.11.2023 23:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Киев, США, Украина


Администрация президента США Джо Байдена не хочет признавать, что война на Украине проиграна, и поэтому готовится к эскалации конфликта.

Об этом в эфире видеоблога заявил полковник армии США в отставке, планировавший ряд крупнейших военных операций, Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Администрация президента США Джо Байдена не хочет признавать, что война на Украине проиграна, и...

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«В США ходят два слуха. Один из них – что президент этим летом может прямо или косвенно отдать приказ о мобилизации, Национальной гвардии, или чего-то в этом роде этим летом. А второй слух, что он мог бы разместить в Киеве Силы специальных операций в качестве охраны посольства», – сказал ведущий.

«Да, я слышал, много говорят о мобилизации резервов. И речь не только о гвардии, но и резервах армии, и Военно-воздушных сил, которые могут быть мобилизованы в июне в связи с тем, что происходит на Украине. Возможно, это связано с нежеланием Администрации признать, что война на Украине проиграна.

Я не знаю. Я думаю, это очень глупая идея, и не думаю, что это понравится американскому народу», – сказал отставной полковник.

Макгрегор подчеркнул, что американские ССО по сути являются профессиональными убийцами, и их возможное размещение в Киеве неспроста.

«Силы специальных операций время от времени входят в состав посольств, но у нас никогда не было возможности лично объявить, что мы собираемся охранять посольство Силами специальных операций. Было бы глупо объявлять об этом публично.

ССО – это не телохранители, а самые эффективные и смертоносные наступательные подразделения, которые у нас есть. Они имеют очень узкие задачи: зайти внутрь, найти цель, уничтожить, и убраться восвояси. Так что они не обучены быть охранниками.

Так что вопрос в том, зачем понадобилось посылать их [в Киев]. Я полагаю, что это дополнение к морским пехотинцам, которые уже размещены в посольстве», – добавил он.

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