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25.09.2021 19:39 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, США
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Байден «кинул» Макрона. Какие будут последствия для Европы и России

Чтобы продлить свою гегемонию и удержать свою власть, США надо кого-то грабить, но поскольку...

Чтобы продлить свою гегемонию и удержать свою власть, США надо кого-то грабить, но поскольку Китай и РФ дали понять, что с ними такое не пройдёт, Вашингтон нацелился на Европу.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявила российский политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, как нагло «кинули» американцы с австралийцами французов. Совершенно хамски, а те проглотили и уже прискакали на лапках. Это очень плохой звоночек, сможет ли Европа отстоять свою независимость? Это та тема, которую мы твердим все последние годы. Вопрос в том, кого будут грабить?

И вариантов не очень много – Китай, Россия, Европа. Больше грабить физически некого для того, чтобы продлить гегемонию США, им удержать свою власть.

Похоже, что они осознали, что на Китае они сломали зубы, Россия им тоже дала понять, что у них с РФ ничего не выруливает. Они начали очень жёстко давить на Европу и в том, как провернулся Макрон, как проглотили оскорбление французы – очень плохой знак», – сказала она.

Алкснис подчеркнула, что европейские элиты заинтересованы отстаивать свою самостоятельность из экономических соображений.

«Похоже, что сейчас будут давить на Германию. С одной стороны, постройка «Северного потока-2» говорит, что немецкие элиты готовы стоять до упора, защищать свои интересы, промышленные элиты, и национальное ориентированные. С другой стороны история с французами совершенно не вдохновляет.

С третьей стороны, есть ещё фактор, что эти дикие цены на газ и то, что в Европе начинает останавливаться производство, про разорение домохозяйств, вынужденных тратить бешеные деньги на электричество и отопление,  сейчас отопление начнётся ещё. Это будет тоже фактором значимым, который будет подталкивать европейские элиты на удержание своих позиций, потому что это для них такой звонок, что если им прогнуться под американцев, дальше будет намного хуже. Это такая стимулирующая вещь на сертификацию «Северного потока-2», – объяснила обозреватель.

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