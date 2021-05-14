Байден может отдать Путину Украину в обмен на Венесуэлу – эксперт

14.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Встреча президентов США и России является темой номер один в российском политикуме, и на этой встрече возможен «размен», в результате которого Украина отойдет в сферу влияния России.

Об этом в эфире Укрлайф.тв заявил Василий Вакаров, политический и международный эксперт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о краткосрочной перспективе, то это – тема номер один. Она обсуждается здесь очень серьёзно. Буквально сегодня МИД РФ распространил информацию о том, что глава МИДа России Лавров провел переговоры с Блинкеном. Они говорили о форуме, который готовится в Рейкьявике, там будет отдельно встреча Лаврова и Блинкена. Они же, как главы МИДов, говорили о возможной встрече, то есть, проговаривали уже дату визита и график встречи Байдена и Путина. То есть, здесь готовится встреча двух президентов.

Для меня, как для жителя Украины, важно, не состоится ли размен. Внешняя политика – это очень циничная вещь. Байден и Путин, они прекрасно понимают, что они могут договориться в тех вещах, где их интересы совпадают. Где можно найти компромисс. А в других они не будут. По сути, они могут разменять влияние на Украину, отдать Украину под влияние Российской Федерации. Тогда Россия уступит США Венесуэлу или какую-то другую страну. Конечно, это мои предположения», – осторожно резюмировал Вакаров.