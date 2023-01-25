Байден может взбрыкнуть и устроить ядерную войну – эксперт-американист

Внутриполитическая ситуация в США складывается таким образом, что у президента Джо Байдена фактически горит под ногами земля, а значит, его администрация может пойти на авантюру с эскалацией на Украине в самых непредсказуемых масштабах.

Об этом в интервью каналу «Вольная улица» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, экономист Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Администрация Байдена может пойти на какие-то авантюры. Понимая, что сегодня президент находится под этим давлением – снять кандидатуру, подать в отставку, он может удвоить ставки. Он может начать резко взвинчивать военную напряжённость на Украине, как бы давая понять своим критикам, что пока он тут выполняет какие-то очень важные внешнеполитические цели, всякая оппозиция наносит удары ему в спину, а это по существу и удар по национальным интересам или по национальной безопасности США. Вот здесь этот авантюризм администрации Байдена мы сбрасывать со счетов не можем», – сказал Васильев.

Он напомнил, что президентам США, вообще, свойственно развязывать войны, если вдруг почва под ногами становится неустойчивой.

«Байден – это такой политик, продукт, он уже лет 50 в Вашингтоне, в высших эшелонах власти, и эти все фокусы он прекрасно знает. Вот когда в Америке, действительно, горит почва под ногами у президентов, начинаются какие-то войны. А учитывая то, что сегодня США и Россия – это ядерные державы, вот здесь опасности развития такого рода сценариев я бы, по крайней мере, не исключал. Это не значит, что она по этому пути будет развиваться, но, тем не менее, опасности подобного рода эволюций мы не видеть не можем», – предупредил американист.

«Получается такая вещь: с одной стороны, в Америке может меняться отношение, что пора с этой Украиной заканчивать, а с другой стороны вектор тех людей, которые считают, что не надо с ней заканчивать, может перевести этот конфликт в ещё более опасную фазу, когда может создаться положение, что будет достигнута точка невозврата, то есть – сделать так, чтобы в этом конфликте убедить американское общество, что есть только один путь решения этого конфликта – военное решение», – заключил Васильев.