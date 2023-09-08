Байден пошло наказывает Украину – киевский аналитик

Вадим Москаленко.  
08.09.2023 12:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


Вашингтон никогда и не собирался помогать Украине в захвате Крыма и Донбасса – руководство США всего лишь использует украинцев как карту при переговорах с Россией.

Об этом интернет-канала «Дикий Live» заявил украинский аналитик и публицист Сергей Любарский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон никогда и не собирался помогать Украине в захвате Крыма и Донбасса – руководство...

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«Позиция Байдена заключается в том, что он никогда не собирался возвращать Крым и Донбасс Украине.

Конфликт Украины и администрации Байдена заключается в том, что Зеленский всегда подчёркивал, что цель войны – это деоккупация всей территории Украины, и принял ряд законов, которые просто запрещают говорить о чём-то другом.

А позиция Белого дома всегда была в том, что нужно провести конрнаступление, получить хорошие карты для переговоров, сделать переговоры, и признать аннексию каких-то территорий», – сказал публицист.

Он подчеркнул, что разочарованные непослушанием Киева США начнут постепенно сокращать военную и финансовую помощь.

«Администрация Байдена никогда не говорила, что её цель – помочь Украине до возврата всех территорий. Их риторика говорит о том, что Украина уже победила, так как она отстояла свою независимость и свою страну. Что Украина не сможет вернуть все свои территории, потому что это невозможно, она воюет со второй армией мира. И поэтому на каком-то этапе нужно будет искать компромисс. Это всегда была позиция Белого дома.

И когда Зеленский говорит, что воевать будет сколько угодно долго, но цель вернуть все свои территории непоколебима, и при этом Верховная рада принимает закон, что запрещено даже лоббировать компромисс в этой войне, то мы видим чётко расхождение двух этих сторон, и Байден оказывает таким образом давление.

То есть сейчас Байден пошло наказывает Украину: вы не делаете то, что я вам говорю, значит последствия будут такие вот», – подытожил Любарский.

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